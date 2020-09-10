«Была большая психологическая нагрузка». В Копыле наградили медработников, которые боролись с коронавирусом

Новости Беларуси. В Копыльском музее вручили грамоты, сувениры и цветы медикам от Белорусского союза женщин. Подарки получили 10 специалистов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Среди них врачи и медсестры районной больницы, а также специалисты территориального центра социального обслуживания населения. Во время распространения коронавируса именно они стояли на передовой в борьбе с инфекцией – в их честь звучат самые теплые слова.

Валентина Козел, заведующая инфекционным отделением Копыльской центральной районной больницы:

Такой работы сплоченной медицинских работников – я отработала 36 лет в медицине – я, наверное, никогда не видела. Знаете, было сложно в том плане, что была большая нагрузка, была большая психологическая нагрузка. Но насколько сплотились люди, насколько работали сестры, насколько работали врачи!

Марина Гайдель, врач психиатр-нарколог поликлиники Копыльской центральной районной больницы:

Очень дружный у нас коллектив. Нам все пошли на помощь, все организации общественные, все вышестоящие органы здравоохранения. Надо отдать должное, что действительно мы были укомплектованы всем.

Светлана Сорока, председатель Минской областной организации Белорусского союза женщин:

На працягу паўгода Беларускім саюзам жанчын была аб’яўлена вельмі важная акцыя – «Марафон падтрымкі». І на працягу ўсяго гэтага часу актывісткі Беларускага саюзу жанчын наведвалі ўстановы аховы здароўя і дапамагалі медыкам, дапамагалі ўсім, хто стаяў у эпіцэнтры такой складанай сітуацыі. Мы аказвалі дапамогу, набывалі неабходныя бытавыя рэчы і наогул стваралі камфорт для таго, каб людзі змаглі працаваць. Вельмі складаная прафесія, якую абралі нашы медыкі, самая важная прафесія, у якой яны працуюць. Я спадзяюся, што яны адчулі ад нас тую маральную і псіхалагічную падтрымку, якая ім была неабходна.