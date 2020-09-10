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«Была большая психологическая нагрузка». В Копыле наградили медработников, которые боролись с коронавирусом

10 сентября 2020 14:35
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Новости Беларуси. В Копыльском музее вручили грамоты, сувениры и цветы медикам от Белорусского союза женщин. Подарки получили 10 специалистов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Была большая психологическая нагрузка». В Копыле наградили медработников, которые боролись с коронавирусом-1

Среди них врачи и медсестры районной больницы, а также специалисты территориального центра социального обслуживания населения. Во время распространения коронавируса именно они стояли на передовой в борьбе с инфекцией – в их честь звучат самые теплые слова.

«Была большая психологическая нагрузка». В Копыле наградили медработников, которые боролись с коронавирусом-4

Валентина Козел, заведующая инфекционным отделением Копыльской центральной районной больницы:
Такой работы сплоченной медицинских работников – я отработала 36 лет в медицине – я, наверное, никогда не видела. Знаете, было сложно в том плане, что была большая нагрузка, была большая психологическая нагрузка. Но насколько сплотились люди, насколько работали сестры, насколько работали врачи!

«Была большая психологическая нагрузка». В Копыле наградили медработников, которые боролись с коронавирусом-7

Марина Гайдель, врач психиатр-нарколог поликлиники Копыльской центральной районной больницы:
Очень дружный у нас коллектив. Нам все пошли на помощь, все организации общественные, все вышестоящие органы здравоохранения. Надо отдать должное, что действительно мы были укомплектованы всем.

«Была большая психологическая нагрузка». В Копыле наградили медработников, которые боролись с коронавирусом-10

Светлана Сорока, председатель Минской областной организации Белорусского союза женщин:
На працягу паўгода Беларускім саюзам жанчын была аб’яўлена вельмі важная акцыя – «Марафон падтрымкі». І на працягу ўсяго гэтага часу актывісткі Беларускага саюзу жанчын наведвалі ўстановы аховы здароўя і дапамагалі медыкам, дапамагалі ўсім, хто стаяў у эпіцэнтры такой складанай сітуацыі. Мы аказвалі дапамогу, набывалі неабходныя бытавыя рэчы і наогул стваралі камфорт для таго, каб людзі змаглі працаваць. Вельмі складаная прафесія, якую абралі нашы медыкі, самая важная прафесія, у якой яны працуюць. Я спадзяюся, што яны адчулі ад нас тую маральную і псіхалагічную падтрымку, якая ім была неабходна.

«Была большая психологическая нагрузка». В Копыле наградили медработников, которые боролись с коронавирусом-13

Сейчас больница работает в штатном режиме. Благодаря слаженной, самоотверженной и добросовестной работе местных специалистов в Копыльском районе смогли оперативно справиться с COVID-19.

# Коронавирус # общество # Валентина Козел # Марина Гайдель # Светлана Сорока # Фотофакт

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