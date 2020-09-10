Эпидемиологический контроль в школах Минской области. Что делают, чтобы дети были здоровы?

Новости Беларуси. С началом учебного года в учреждениях образования Минской области приняты все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Дзержинской школе ежедневно дезинфицируют и проветривают классы и подсобные помещения. С учетом всех мер организовано и питание.

Рабочие каждый день измеряют температуру, а дежурные носят маски и перчатки.

Ирина Каспорская, директор средней школы №2:

Учебный процесс организован таким образом, что между сменами есть интервал времени, когда можно провести дез. уборку и подготовить помещения непосредственно к приему учащихся второй смены. В учреждении организовано горячее питание, тоже с учетом всех эпидемиологических требований. Наши учащиеся прием пищи осуществляют на расстоянии, чтобы не было близкого сближения, то есть расстояние примерно метр, за столиком сидят двое ребят.