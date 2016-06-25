Был звонок — есть результат: Брестский облисполком подтверждает действенность прямых линий

Новости Беларуси. Вопросов все меньше. Каждую субботу на телефонную связь продолжают выходить руководители городских и районных исполкомов. Решить проблему часто получается всего одним звонком. Хотя таких обращений становится все меньше, как и насущных проблем. Это наглядно продемонстрировала и прямая телефонная линия 5-го Всебелорусского народного собрания. Тем не менее, и сегодня руководители местной власти были на рабочих местах. Какие вопросы волновали сегодня жителей Брестского региона?

Работа прямых линий не прекращается и в сезон отпусков. Большинство обращений носят сезонный характер. С наступлением по-настоящему летней жары дворы Пинска заполнила местная детвора. Но, как выяснилось, сразу несколько площадок для игр малышей абсолютно не приспособлены.

Татьяна Смолякова, житель Пинска:

Ежегодно с наступлением тепла мы обращались в ЖЭС, в диспетчерскую, чтобы нам наполнили песочницы. Нам не отказывали. Однако в этом году нам сказали, что в связи с постановлением нам не положено. Поскольку песочницы старые, а заполнять положено только новые. А на новые денег нет. В этом была суть обращения в наш ЖЭС. После этого я решила обратиться на прямую телефонную линию.

Больной вопрос, озвученный в ходе прямой линий, решили, как говорится, в два счета. Песок подвезли уже на следующий день. На радость и детям, и их родителям.

Кристина Богатко, житель Пинска:

Спасибо большое, что отозвались на нашу просьбу, – засыпали песочницы песком. Детям стало удобнее играть. Все очень хорошо стало. Все очень довольны.

А вот проблема этой дороги в одном из районов Бреста набила оскомину десяткам местных автомобилистов. Проезд из нескольких дворов оказался перегружен и со временем стал походить на решето из ям и ухабов. Жалобу водителей взяли на заметку и вскоре навели порядок.

Владимир Мельник, житель Бреста:

Ямы по колено были. Невозможно заехать. И вот проезд 5 домов, тут невозможно было ни ребенка вывезти, ни погулять. Но дорогу чуть подремонтировали, большое спасибо.

Выслушать, проанализировать и принять необходимые меры — на связь с населением сегодня вышли чиновники на самых разных уровнях власти. Заместитель председателя Брестского облисполкома с недавних пор в этот рабочий субботний день обходится 3 листами бумаги, хотя раньше пометками было исписано по 7 или 8. Решенные вопросы отпали: звонков стало значительно меньше. Сегодня в облисполком поступило порядка 20 обращений.

Николай Токарь, первый заместитель председателя Брестского облисполкома:

Мнение людей хочется услышать по тому или иному вопросу. В частности, идет реконструкция по улице Пионерской. Народ высказывает свои предложения. Почему их не услышать? Их надо услышать. Мы знаем, о чем думают люди, чем они живут. Как лучше решить тот или иной вопрос.

Работа с обращениями граждан в регионах имеет определённую систему. С проблемой всегда проще разобраться на местном уровне. Это показала и прямая телефонная линия 5-го Всебелорусского народного собрания. За два дня работы форума сюда поступило чуть более 500 звонков. В масштабах страны — незначительная цифра. Вместе с тем, на самом высоком уровне было заявлено, что каждое обращение не останется без внимания.

Впрочем, действенность «телефонного права» давно доказана. Будь то благоустройство детской площадки в Пинске или дороги в Бресте. Был звонок — есть результат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.