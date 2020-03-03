«Был нанесён авиационный удар по заводу». Почему немцам так и не удалось уничтожить производство БМ-13

«Катюши» производились на нескольких предприятиях Воронежа: заводы имени Калинина, Ленина, Дзержинского, «Электросигнал», Коминтерна. Однако производства перекинули на новое место. И такие меры оказались не излишними.

Как только гитлеровские ищейки узнали о производстве БМ-13 в Воронеже, на город были направлены истребители. Били прицельно – по заводу имени Коминтерна.

Станислав Ионис, заместитель председателя Совета ветеранов завода имени Коминтерна (Воронеж, Россия):

В 42-м году, в августе, немцы узнали, что именно здесь выпускаются «катюши», хотя уже здесь завода не было, был нанесен авиационный удар именно по заводу имени Коминтерна – разбомбили полностью. Потом его восстанавливали сами немцы.