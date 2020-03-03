Прямой эфир

«Был нанесён авиационный удар по заводу». Почему немцам так и не удалось уничтожить производство БМ-13

03 марта 2020 20:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Катюши» производились на нескольких предприятиях Воронежа: заводы имени Калинина, Ленина, Дзержинского, «Электросигнал», Коминтерна. Однако производства перекинули на новое место. И такие меры оказались не излишними.

Автор фильма о «Катюше»: нашли уникальные истории, документы, гриф секретности с которых сняли несколько месяцев назад

«Был нанесён авиационный удар по заводу». Почему немцам так и не удалось уничтожить производство БМ-13-1

Как только гитлеровские ищейки узнали о производстве БМ-13 в Воронеже, на город были направлены истребители. Били прицельно – по заводу имени Коминтерна.

«Был нанесён авиационный удар по заводу». Почему немцам так и не удалось уничтожить производство БМ-13-4

Станислав Ионис, заместитель председателя Совета ветеранов завода имени Коминтерна (Воронеж, Россия):
В 42-м году, в августе, немцы узнали, что именно здесь выпускаются «катюши», хотя уже здесь завода не было, был нанесен авиационный удар именно по заводу имени Коминтерна – разбомбили полностью. Потом его восстанавливали сами немцы. 

«Был нанесён авиационный удар по заводу». Почему немцам так и не удалось уничтожить производство БМ-13-7

О легендарной «катюше» рассказали в фильме «Битва под Оршей: рождение легенды».

Читайте также:

Выехало семь машин, доехало шесть. Куда пропала одна машина БМ-13, которая ехала в Москву во время войны

У станков стали подростки, стены возводились потом. Как из Воронежа эвакуировали заводы, на которых выпускались «катюши»

Рабочий день длился столько, сколько мог стоять у станка. Как производили военную технику в 1941-м

# Великая Отечественная война # общество # Вероника Гришкова # Станислав Ионис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
У станков стали подростки, стены возводились потом. Как из Воронежа эвакуировали заводы, на которых выпускались «катюши»
03 марта 2020 19:37

У станков стали подростки, стены возводились потом. Как из Воронежа эвакуировали заводы, на которых выпускались «катюши»

Выехало семь машин, доехало шесть. Куда пропала одна машина БМ-13, которая ехала в Москву во время войны
03 марта 2020 19:24

Выехало семь машин, доехало шесть. Куда пропала одна машина БМ-13, которая ехала в Москву во время войны

По европейским стандартам. Белорусскую аварийно-спасательную технику будут поставлять в Казахстан и Монголию
03 марта 2020 19:04

По европейским стандартам. Белорусскую аварийно-спасательную технику будут поставлять в Казахстан и Монголию