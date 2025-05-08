Где и во сколько перекроют дорожное движение в Минске 9 мая – показываем

Это коснется центра города. Так, около 09:00 и до 12:00 будет перекрыто движение на участке проспекта Независимости от улицы Янки Купалы до проспекта Машерова. Это связано торжественным возложением венков и цветов к монументу Победы.

А во второй половине дня будут введены изменения в связи с проведением парада. Он начнется в 20:30, но ограничения движения будут вводиться с 14:00. В частности, на участке проспекта Машерова – от улицы Даумана до Тимирязева, а также проспекта Победителей – от улицы Мельникайте до Игнатенко в обоих направлениях. Перекрытия будут вводиться по маршруту следования колонны к месту проведения парада, которая будет формироваться в районе улиц Стариновской и Основателей. В 15:00 колонна выйдет на проспект Независимости, далее проследует по улице Сурганова и будет выстроена на участке между улицами Даумана и Богдановича. Прохождение колонны займет около часа.