Где и во сколько перекроют дорожное движение в Минске 9 мая – показываем

В связи с масштабным празднованием 80-летия Победы в Минске 9 мая будут введены ограничения движения транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В связи с масштабным празднованием 80-летия Победы в Минске 9 мая будут введены ограничения движения транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Это коснется центра города. Так, около 09:00 и до 12:00 будет перекрыто движение на участке проспекта Независимости от улицы Янки Купалы до проспекта Машерова. Это связано торжественным возложением венков и цветов к монументу Победы.
А во второй половине дня будут введены изменения в связи с проведением парада. Он начнется в 20:30, но ограничения движения будут вводиться с 14:00. В частности, на участке проспекта Машерова – от улицы Даумана до Тимирязева, а также проспекта Победителей – от улицы Мельникайте до Игнатенко в обоих направлениях. Перекрытия будут вводиться по маршруту следования колонны к месту проведения парада, которая будет формироваться в районе улиц Стариновской и Основателей. В 15:00 колонна выйдет на проспект Независимости, далее проследует по улице Сурганова и будет выстроена на участке между улицами Даумана и Богдановича. Прохождение колонны займет около часа.
Ограничения сохранятся и на вечерние мероприятия. Будут закрыты: проспект Машерова – от улицы Богдановича до Тимирязева; улица Сторожевская – от Богдановича до Даумана; улица Даумана – от Веры Хоружей до проспекта Машерова. Проезжая часть останется свободной для движения колонны, однако выходить на нее будет запрещено.