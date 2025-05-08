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Где и во сколько перекроют дорожное движение в Минске 9 мая – показываем

08 мая 2025 18:31
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В связи с масштабным празднованием 80-летия Победы в Минске 9 мая будут введены ограничения движения транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Где и во сколько перекроют дорожное движение в Минске 9 мая – показываем-2

Это коснется центра города. Так, около 09:00 и до 12:00 будет перекрыто движение на участке проспекта Независимости от улицы Янки Купалы до проспекта Машерова. Это связано торжественным возложением венков и цветов к монументу Победы.

А во второй половине дня будут введены изменения в связи с проведением парада. Он начнется в 20:30, но ограничения движения будут вводиться с 14:00. В частности, на участке проспекта Машерова – от улицы Даумана до Тимирязева, а также проспекта Победителей – от улицы Мельникайте до Игнатенко в обоих направлениях. Перекрытия будут вводиться по маршруту следования колонны к месту проведения парада, которая будет формироваться в районе улиц Стариновской и Основателей. В 15:00 колонна выйдет на проспект Независимости, далее проследует по улице Сурганова и будет выстроена на участке между улицами Даумана и Богдановича. Прохождение колонны займет около часа.

Где и во сколько перекроют дорожное движение в Минске 9 мая – показываем-4

Ограничения сохранятся и на вечерние мероприятия. Будут закрыты: проспект Машерова – от улицы Богдановича до Тимирязева; улица Сторожевская – от Богдановича до Даумана; улица Даумана – от Веры Хоружей до проспекта Машерова. Проезжая часть останется свободной для движения колонны, однако выходить на нее будет запрещено.

# День Победы # Дорожное движение

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