Благотворительный концерт, посвящённый Великой Победе, прошёл в Минске

Уроженка Донбасса, заслуженная артистка Донецкой Народной Республики Наталья Качура собрала сотни зрителей. Певица и активный общественный деятель затронула живым исполнением каждое сердце. Со сцены звучали современные патриотические композиции и песни военных лет. Те самые мелодии, что 80 лет назад поднимали боевой дух на фронте и согревали души в тылу. Сегодня их поют в унисон благодарные потомки.

Владимир Ваньке, советник-посланник посольства России в Беларуси:

Мы не могли не быть на таком знаковом и важном мероприятии в преддверии празднования 80-летия Победы. Концерт сегодня дает и прибыла сегодня к нам в Минск народная артистка Донецкой Республики Наталья Качура, которая известна своим патриотическим репертуаром, которая поет песни о войне, выступает перед солдатами, ополченцами, выступает в госпиталях и несет силу правды.

Лирические номера еще раз подчеркнули: подвиг наших дедов и прадедов останется вечным. Это дань уважения людям, которые положили жизнь на алтарь свободы. Праздничная программа напоминает гостям о героическом прошлом, без которого нет будущего.