В мире продолжают следить за переговорами между Россией, США и Украиной. Состоялся еще один раунд, где в основном обсуждали Черноморскую инициативу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но, несмотря на определенный прогресс, четкий механизм действий стороны пока не выработали. Как минимум американская и российская не смогли договориться о снятии санкции с «Россельхозбанка» и подключению к системе SWIFT. Без этого фактически сделка теряет смысл.

Задача Москвы – полностью снять американские ограничения с поставок удобрения и зерна. Трамп же хочет ограничить Черноморскую инициативу поставками нефти и таким образом снизить мировые цены, что было обещано в ходе избирательной кампании. Стратегия Киева – попытаться сохранить американскую военную помощь (для этого сейчас готовится новая расширенная редакция сделки по минералам) и одновременно создать и возглавить своего рода антитрамповскую коалицию в Европе, саботируя все инициативы главы Белого дома. Срыв мирных переговоров хочет и Евросоюз. Поскольку их нынешний формат исключает за столом переговоров Брюссель, а Франция, Германия и Британия продолжают подталкивать Киев к эскалации и угрожать России войной, чтобы, поднимая ставки, выйти на более широкий переговорный процесс с участием Евросоюза.

Что касается России, то в условиях недоговороспобности Киева Путин пытается показать Трампу полную готовность к мирному диалогу и что при этом мир срывается по независящим от России причинам. В таком случае Кремль и Вашингтон продолжат диалог, но уже минуя тему Украины, и попытаются заключить сделки в других аспектах двусторонних отношений. Поэтому предпосылок для быстрого окончания военного конфликта пока нет. Но так или иначе потепление между Россией и США благотворно повлияло и на общий климат международных отношений. Недавно Президент проводил встречу с нашим министром иностранных дел, где обсуждали и шаги по восстановлению доверия с западными странами. Что это значило, мы узнали у Максима Рыженкова.

Ольга Коршун, ведущая:

На прошлой неделе Президент принимал вас. Вы с докладом выступали. Там говорилось о том, что некая нормализация может быть, потепление между нами и западными партнерами. Можете чуть конкретнее об этом рассказать? Мы слышим, с той стороны какие-то посылы уже исходят, учитывая международную коннотацию. Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Сказать, что как-то генеральная линия в Евросоюзе сформировалась на пересмотр санкционной политики – я бы не говорил. Но то, что все больше и больше политиков в Евросоюзе признают пагубность этой политики санкционной, методов давления, ограничений торгово-экономического сотрудничества с Беларусью, Россией, – это очевидно. Мы это видим на примере и Литвы, и Польши, и в Латвии. По периметру наших границ. Я уже не говорю о том, что многие политики в Старой Европе об этом уже тоже говорят. Особое отношение в последнее время Соединенных Штатов Америки к выстраиванию отношений с Россией, некие американские идеи, которые направлены больше на прагматизм и поддержку традиционных ценностей, тоже склоняют многие европейские страны к следованию в русле более умеренного движения в сторону развития отношений с Беларусью и Россией. Умеренного с точки зрения критики. Перед МИДом стоит задача развивать отношения с нашими ключевыми партнерами, среди которых и Китай, конечно. Что ждет наши двусторонние отношения в ближайшем будущем, видением ситуации с нашей программой поделился посол Китая в Беларуси.