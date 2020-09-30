Буквально заляжет на дно. Что будет с мультимедийным фонтаном на Свислочи?
Новости Беларуси. Сезон фонтанов завершился аншлагом на набережной Свислочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мультимедийный фонтан в акватории реки прощается с минчанами до весны фееричным шоу. Церемония закрытия сопровождается светомузыкальным представлением.
Напомним, уникальная конструкция на воде – подарок столице ко Дню Независимости.
«Такое чудо в самом красивом месте города!» Кадры с церемонии закрытия светомузыкального фонтана на Свислочи
Фонтан образуют 200 струй, которые взмывают ввысь на 30 метров. Под каждую музыкальную тему – свой водный рисунок со световыми и лазерными эффектами. А водная пыль способна создавать экран для трансляции красочной картинки.
Завершится шоу 30 сентября ближе к полуночи.
Пришли посмотреть, как это будет реализовано у нас.
На зиму фонтан буквально заляжет на дно. Конструкция на сваях позволит погрузить его под воду на глубину непромерзания, и таким образом не понадобится проводить демонтаж. Ну а весной полюбившийся минчанам и туристам фонтан снова поднимется на рабочую высоту. Напомним, всего в столице 35 фонтанов.