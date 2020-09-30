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Буквально заляжет на дно. Что будет с мультимедийным фонтаном на Свислочи?

30 сентября 2020 19:53
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Новости Беларуси. Сезон фонтанов завершился аншлагом на набережной Свислочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мультимедийный фонтан в акватории реки прощается с минчанами до весны фееричным шоу. Церемония закрытия сопровождается светомузыкальным представлением.

Напомним, уникальная конструкция на воде – подарок столице ко Дню Независимости.

«Такое чудо в самом красивом месте города!» Кадры с церемонии закрытия светомузыкального фонтана на Свислочи

Буквально заляжет на дно. Что будет с мультимедийным фонтаном на Свислочи?-1

Фонтан образуют 200 струй, которые взмывают ввысь на 30 метров. Под каждую музыкальную тему – свой водный рисунок со световыми и лазерными эффектами. А водная пыль способна создавать экран для трансляции красочной картинки.

Завершится шоу 30 сентября ближе к полуночи.

Буквально заляжет на дно. Что будет с мультимедийным фонтаном на Свислочи?-4

Пришли посмотреть, как это будет реализовано у нас.

Буквально заляжет на дно. Что будет с мультимедийным фонтаном на Свислочи?-7

Мы первый раз пришли, специально на закрытие.

«Это очень сложно – ночью летать на флайборде». Показываем, как открывали мультимедийный фонтан в Минске

Буквально заляжет на дно. Что будет с мультимедийным фонтаном на Свислочи?-10

Буквально заляжет на дно. Что будет с мультимедийным фонтаном на Свислочи?-12

На зиму фонтан буквально заляжет на дно. Конструкция на сваях позволит погрузить его под воду на глубину непромерзания, и таким образом не понадобится проводить демонтаж. Ну а весной полюбившийся минчанам и туристам фонтан снова поднимется на рабочую высоту. Напомним, всего в столице 35 фонтанов.

# Фонтаны Минска # общество # Яна Шипко # Фотофакт

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