Буквально заляжет на дно. Что будет с мультимедийным фонтаном на Свислочи?

Новости Беларуси. Сезон фонтанов завершился аншлагом на набережной Свислочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мультимедийный фонтан в акватории реки прощается с минчанами до весны фееричным шоу. Церемония закрытия сопровождается светомузыкальным представлением. Напомним, уникальная конструкция на воде – подарок столице ко Дню Независимости. «Такое чудо в самом красивом месте города!» Кадры с церемонии закрытия светомузыкального фонтана на Свислочи

Фонтан образуют 200 струй, которые взмывают ввысь на 30 метров. Под каждую музыкальную тему – свой водный рисунок со световыми и лазерными эффектами. А водная пыль способна создавать экран для трансляции красочной картинки. Завершится шоу 30 сентября ближе к полуночи.

Пришли посмотреть, как это будет реализовано у нас.

Мы первый раз пришли, специально на закрытие. «Это очень сложно – ночью летать на флайборде». Показываем, как открывали мультимедийный фонтан в Минске