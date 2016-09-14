Новости Беларуси. Неделя спорта стартовала в Беларуси. Во всех учебных заведениях страны пройдут спартакиады, тематические викторины, матчи студенческих и школьных лиг, а также мастер-классы по различным видам спорта. Ожидается, что в мероприятиях недели примут участие пять тысяч человек.

Герой сюжет считает, что дорога в большой спорт начинается во дворе. Бухгалтер из Гродно возродила возле своего дома заброшенную баскетбольную площадку. Женщина сумела заразить энтузиазмом соседей. И сегодня территория спорта собирает по вечерам ребят из разных точек города.

Ольга Соловей всегда считала, что к спорту не имеет никакого отношения. Женщина работает главным бухгалтером, воспитывает двоих детей. Младшего по этой дороге она ежедневно водит в школу. Еще недавно, проходя мимо заброшенной баскетбольной площадки, Ольга переживала: скоро совсем разрушится. Тогда и появилась идея уговорить местных жителей всем вместе спасти уличный баскетбол в районе. Признается, привести план в действие было непросто.

Ольга Соловей, житель Гродно:

Миллион раз хотела все бросить, миллион раз меня отговаривали, говорили, зачем мне это нужно, я все равно там играть не буду. Но раз уже мы это анонсировали, что это можно сделать, значит это надо сделать, чтобы люди поверили, посмотрели и подумали: «А почему я не могу это сделать в другом районе или в другом городе?».

На инициативу Ольги откликнулось около 300 семей. Спортивный объект отстраивали всем районом, помогали школьники и студенты. Часть денег выделила местная власть. Площадка заиграла в прямом смысле новыми красками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Панасюк, житель Гродно:

Не надо ездить в другой конец города, чтобы поиграть в баскетбол. Из дома вышел и поиграл. А ребят здесь собирается много.

Этот день ребятам преподнес сюрприз – на площадку вышла гродненская баскетболистка с мировым именем, призер чемпионата Европы, неоднократный победитель чемпионата и Кубка Беларуси, а также Балтийской женской баскетбольной лиги Надежда Дрозд. Как только ее не называла пресса – лучший бомбардир команды, игрок экстремальной ситуации – девушка и сегодня готова показать класс начинающим спортсменам.

Надежда Дрозд, мастер спорта международного класса:

Сама я лично начинала с дворового баскетбола, когда мы с девчонками и мальчишками так же собирались. У нас были щиты полуполоманные. Забегали домой взять бутерброд и назад, на площадку.

Сегодня в Беларуси баскетбольные площадки во дворах, скорее, исключение из правил, в отличие от наших соседей. Однако только из этого микрорайона Гродно вышло с десяток известных в стране баскетболистов. И автор идеи верит, что эта площадка подарит белорусскому спортивному небосклону еще не одну звезду.