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В Гродно состоялся забег бородачей и усачей: 888 м в пути и конкурс на самую креативную и длинную бороду

14 сентября 2016 16:34
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Новости Беларуси. Спорт настоящих мужчин. Буквально час назад в центре Гродно был дан старт забегу бородачей и усачей. Им предстояло пробежать 888 метров – именно столько лет в 2016 году исполняется областному центру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выбирали не только самую длинную, но и самую креативную бороду. Организаторы участников не ограничивали в фантазии – растительность на лице могла быть не настоящей, а костюмы – самыми неожиданными. Да и спортивная подготовка ничего не решала. Основная идея – необычно и весело поздравить город-именинник.

# общество # Конкурс

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