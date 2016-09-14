В Гродно состоялся забег бородачей и усачей: 888 м в пути и конкурс на самую креативную и длинную бороду

Новости Беларуси. Спорт настоящих мужчин. Буквально час назад в центре Гродно был дан старт забегу бородачей и усачей. Им предстояло пробежать 888 метров – именно столько лет в 2016 году исполняется областному центру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выбирали не только самую длинную, но и самую креативную бороду. Организаторы участников не ограничивали в фантазии – растительность на лице могла быть не настоящей, а костюмы – самыми неожиданными. Да и спортивная подготовка ничего не решала. Основная идея – необычно и весело поздравить город-именинник.