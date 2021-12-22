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«Будут выплачиваться в полном объёме». Татьяна Рунец рассказала о планируемом повышении пенсий

22 декабря 2021 12:45
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Новости Беларуси. В Совете Республики одобрили законопроект «О геноциде белорусского народа» 22 декабря на шестой заключительной сессии. Сейчас в рамках уголовного дела, расследуемого Генпрокуратурой, обнаружено как минимум 300 неизвестных захоронений с погибшими в годы оккупации. И это не предел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо этого сенаторы поддержали изменения в проекте закона «О республиканском бюджете». Около половины всех средств планируется направить на развитие сферы здравоохранения, образования, транспорт, продовольственную безопасность, поддержку аграриев, благоустройство. Специальным проектом закона предусмотрено повышение пенсий.

«Будут выплачиваться в полном объёме». Татьяна Рунец рассказала о планируемом повышении пенсий-1

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Внебюджетный фонд социальной защиты – это фонд, который волнует наших пенсионеров. Так вот, хочу сказать, что бюджет фонда социальной защиты сформирован с профицитом. Пенсии планируемые будут выплачиваться в полном объеме. И хочу заверить, что рост пенсий по программе, которая утверждена в правительстве, тоже будет обеспечиваться.

Законопроект «О геноциде белорусского народа» одобрили на заключительной сессии в Совете Республики (подробности здесь).

# Пенсии # общество # Татьяна Рунец # Фотофакт

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