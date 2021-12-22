«Будут выплачиваться в полном объёме». Татьяна Рунец рассказала о планируемом повышении пенсий

Новости Беларуси. В Совете Республики одобрили законопроект «О геноциде белорусского народа» 22 декабря на шестой заключительной сессии. Сейчас в рамках уголовного дела, расследуемого Генпрокуратурой, обнаружено как минимум 300 неизвестных захоронений с погибшими в годы оккупации. И это не предел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо этого сенаторы поддержали изменения в проекте закона «О республиканском бюджете». Около половины всех средств планируется направить на развитие сферы здравоохранения, образования, транспорт, продовольственную безопасность, поддержку аграриев, благоустройство. Специальным проектом закона предусмотрено повышение пенсий.