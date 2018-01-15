«Купил в кредит холодильник. 2 недели назад он сломался. Можно ли вернуть деньги?». Комментарий юриста

Юрист Дарина Гулюта отвечает на вопросы зрителей в программе «Добро пожаловаться».

Игорь Костюченко из Плещениц:

3 месяца назад я купил с кредит холодильник. 2 недели назад он сломался. Можно ли вернуть товар ненадлежащего качества, который был приобретен в кредит? И как будут возмещаться мои убытки?

Дарина Гулюта, юрист:

В соответствии с законодательством о защите прав потребителей, холодильник является технически сложным товаром. Для его замены его требуется, чтобы в товаре присутствовал существенный недостаток. Независимо от того, приобретался ли товар в кредит либо обычным способом по предоплате, потребитель имеет право заявить свои требования при наличии существенного недостатка. Таким недостатком является недостаток, который неустраним, либо проявляется повторно, либо затраты на его ремонт составляют более 30% от стоимости товара.