Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

50 депутатов британского парламента требуют запретить мультфильм «Маша и Медведь» из-за «приятной формы российской пропаганды». Особенно их взволновали эпизоды, где на Маше «фуражка танкиста и форма советской эпохи». Что бы им еще предложить посмотреть, чтобы перепугать окончательно?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Их и пугать-то противно. Вон их почти уже бывший премьер-министр недавно заявил, что гордится тем, насколько в Великобритании гейский парламент. Из-за собственной извращенности находить в детском мультике российскую пропаганду это, согласитесь, тоже многое говорит о деградации даже самых традиционных западных институтов.

Реально же это продолжение политики «железного занавеса» и информационного зонтика, когда вся информация, доходящая до западного потребителя, должна быть властями отфильтрована. Вплоть до закрытия российских информагентств, белорусских инфоканалов и даже мессенджеров. Недавно суд ЕС, цитирую, «разрешил уголовное преследование трех граждан Германии за репосты видеороликов Russia Today». И немцами, как понятно, дело не ограничится.

Вот вам и свобода: совести, информации, личная – ее нет. А есть «Скотный двор» англичанина Оруэлла, в который стремительно превращается западное сообщество под руководством англосаксов. Посмотреть им надо бы предложить «Чебурашку». И когда сэры с пэрами окончательно потеряют голову от беседующего с ушастым зверьком крокодила, перевести им заключительную песенку примерно так.

Медленно ракеты уплывают вдаль,

Встречи с ними ты уже не жди.

И хотя нам Лондона немного жаль,

у Бристоля это впереди.