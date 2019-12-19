Главная ёлка страны стартует 20 декабря: как это будет

Новости Беларуси. Новогодние праздники стремительно приближаются, и больше всего их ждут дети. Кто-то пишет письмо Деду Морозу, кто-то ждет его в гости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но новогоднее настроение уже давно не заключается в самом подарке, теперь это еще и сказочная атмосфера, а главное, любимые и долгожданные герои.