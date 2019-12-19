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Главная ёлка страны стартует 20 декабря: как это будет

19 декабря 2019 06:41
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Новости Беларуси. Новогодние праздники стремительно приближаются, и больше всего их ждут дети. Кто-то пишет письмо Деду Морозу, кто-то ждет его в гости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но новогоднее настроение уже давно не заключается в самом подарке, теперь это еще и сказочная атмосфера, а главное, любимые и долгожданные герои.

Главная ёлка страны стартует 20 декабря: как это будет-1

Уже с 20 декабря во Дворце Республики начнутся первые новогодние театрализованные представления для маленьких белорусов. В 2019 году в спектакле будут участвовать более 60 героев. Добрые персонажи расскажут о детстве Деда Мороза и о том, легко ли ему быть волшебником. Впервые задействуют большой светодиодный экран площадью свыше 100 квадратных метров, а также организуют восемь интерактивных фотозон.

Главная ёлка страны стартует 20 декабря: как это будет-4

Впрочем, не менее яркими постановками новогодней сказки, а также сладкими подарками обещают удивить своих зрителей и во Дворце культуры профсоюзов. На представления уже продано более 26 тысяч билетов.

# Новый год # общество # Фотофакт

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