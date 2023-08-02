Более 500 спортсменов уже прибыли в Беларусь. Посмотрите, как в Минске встречают участников II Игр стран СНГ

Новости Беларуси. Считаные часы до начала стартов, а в субботу, 5 августа, торжественное открытие. Гостеприимная Беларусь встречает команды участников II Игр стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная воздушная гавань Минска принимает самолеты, на борту которых представители национальных сборных, заявивших об участии.

Более 500 спортсменов уже прибыли в Беларусь. Художественная гимнастика входит в число 20-ти видов спорта, которые будут представлены на мультифоруме. Грации включатся в борьбу за награды первыми. Команду гимнасток из Азербайджана, а она достаточно многочисленна, хлебом-солью сегодня встречали на нашей земле.

Лала Магеррамова, спортивный менеджер команды Азербайджана по художественной гимнастике:

Лично я первый раз, поэтому меня вообще поразило, как вы встретили. Спасибо большое! Мне все сказали попробовать драники. Самое главное, чтобы дети достойно выступили, отработанную программу показали, как надо. Самое главное, чтобы у детей было ощущение праздника.

Жаныл Каймазарова, главный тренер сборной Кыргызстана по художественной гимнастике:

В Беларуси уже не первый раз мы, четвертый или пятый раз мы приезжаем. Очень чистый город, приветственный, люди доброжелательные. Уже чувствуется этот праздник и мандраж. Девочки начинают переживать – сколько стран приехало. Насчет белорусских гимнасток мы уже давно знаем. Мы виделись на турнире Евгении Канаевой в Омске, очень достойно девочки выступили. Надеемся, что в этот раз тоже получим наслаждение, увидев девочек-сениорок. Надеемся вначале попасть в финалы.

Следом в аэропорту встречали представителей Кыргызстана, которые также были искренне удивлены таким теплым приемом. Что ж, совсем скоро на протяжении 10-ти дней Беларусь будет жить спортом.