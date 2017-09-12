Будущее становится настоящим: в Беларуси появляются новые заправочные станции для электромобилей

Новости Беларуси. В Могилеве создали опытные образцы электрозаправочных станций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Две модели пока работают в тестовом режиме, но уже в самое ближайшее время их установят в городе. Пока мировой тренд – электромобили – для нашей страны всё ещё новинка. В Беларуси насчитывается около двух сотен таких машин. Заправочных станций для них ещё меньше. Но энтузиасты уверены, это только начало.

Каждый день после работы Илья Малюк спускает со своего пятого этажа удлинитель. Другого способа зарядить машину у него нет. Соседи к необычной картине уже привыкли.

Зарядка занимает около 4 – 5 часов. Все это время процесс желательно контролировать. После чего можно проехать около сотни километров и снова на зарядку становись. Этот электромобиль Илья заказывал в Штатах. Обошлась машинка недешево – 15 тысяч долларов. Мужчина был уверен – она того стоит. Бензин, масло не нужны, заряжай как телефон и катайся. Хотел установить рядом с парковкой розетку, однако возникли трудности - запретил энергонадзор.

Илья Малюк, владелец электромобиля:

На сей момент в Могилеве нет ни одной станции заправочной. Обещают поставить в ближайшее время порядка двух. Но этого мало. Хотелось, чтобы это было возле дома сделано.

Эта станция пока работает в тестовом режиме. Могилевская компания разработала две модели, которые полностью соответствуют международным стандартам. В ближайшее время их установят рядом с крупными торговыми центрами.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Время полной зарядки автомобиля около четырёх часов. Её удобно устанавливать возле жилых домов, рядом с предприятиями и организациями. К концу года в компании планируют завершить разработку еще одной модели – экспресс-заправки – специально для автотрасс, которая сможет полностью зарядить электромобиль за 15-20 минут. Сейчас вопросом электрификации транспорта занимаются на государственном уровне. Электромобиль экологически безопасен и экономически выгоден. Беларусь только в начале пути элетродвижения.

Дмитрий Плеханов, заместитель директора компании-разработчика электрозаправочных станций:

В Европе с этим проблем нет. Например, в Париже установлено порядка 6 тысяч заправочных станций. Как только примут программу развития и стимуляции рынка, в которой должны быть отменены ввозные пошлины, таможенные сборы на ввоз электромобилей. Это послужит хорошим толчком в развитии рынка электромобилей.

Пока в стране лишь около двух сотен электромобилей и 27 заправочных станций. Но их количество будет расти. Уже к 20 году сеть электрозаправок должна составлять не менее полутысячи. С учетом того, что в Беларуси начали производство отечественных электромобилей, спрос будет. А предложение уже есть.

Алексей Ефремов, главный конструктор компании-разработчика электрозаправочных станций:

Мощности нашего предприятия позволяют нам выпускать около сотни зарядных станций в месяц. Этого достаточно, чтобы обеспечить потребности нашей республики.