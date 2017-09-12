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Будущее становится настоящим: в Беларуси появляются новые заправочные станции для электромобилей

12 сентября 2017 17:09
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Новости Беларуси. В Могилеве создали опытные образцы электрозаправочных станций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Две модели пока работают в тестовом режиме, но уже в самое ближайшее время их установят в городе. Пока мировой тренд – электромобили – для нашей страны всё ещё новинка. В Беларуси насчитывается около двух сотен таких машин. Заправочных станций для них ещё меньше. Но энтузиасты уверены, это только начало.

Будущее становится настоящим: в Беларуси появляются новые заправочные станции для электромобилей-1

Каждый день после работы Илья Малюк спускает со своего пятого этажа удлинитель. Другого способа зарядить машину у него нет. Соседи к необычной картине уже привыкли.

Будущее становится настоящим: в Беларуси появляются новые заправочные станции для электромобилей-3

Зарядка занимает около 4 – 5 часов. Все это время процесс желательно контролировать. После чего можно проехать около сотни километров и снова на зарядку становись. Этот электромобиль Илья заказывал в Штатах. Обошлась машинка недешево – 15 тысяч долларов. Мужчина был уверен – она того стоит. Бензин, масло не нужны, заряжай как телефон и катайся. Хотел установить рядом с парковкой розетку, однако возникли трудности - запретил энергонадзор. 

Будущее становится настоящим: в Беларуси появляются новые заправочные станции для электромобилей-5

Илья Малюк, владелец электромобиля:
На сей момент в Могилеве нет ни одной станции заправочной. Обещают поставить в ближайшее время порядка двух. Но этого мало. Хотелось, чтобы это было возле дома сделано.

Будущее становится настоящим: в Беларуси появляются новые заправочные станции для электромобилей-7

Эта станция пока работает в тестовом режиме. Могилевская компания разработала две модели, которые полностью соответствуют международным стандартам. В ближайшее время их установят рядом с крупными торговыми центрами.

Юрий Прокопенко, СТВ:
Время полной зарядки автомобиля около четырёх часов. Её удобно устанавливать возле жилых домов, рядом с предприятиями и организациями. К концу года в компании планируют завершить разработку еще одной модели – экспресс-заправки  специально для автотрасс, которая сможет полностью зарядить электромобиль за 15-20 минут.

Сейчас вопросом электрификации транспорта занимаются на государственном уровне. Электромобиль экологически безопасен и экономически выгоден. Беларусь только в начале пути элетродвижения.

Будущее становится настоящим: в Беларуси появляются новые заправочные станции для электромобилей-10

Дмитрий Плеханов, заместитель директора компании-разработчика электрозаправочных станций:
В Европе с этим проблем нет. Например, в Париже установлено порядка 6 тысяч заправочных станций. Как только примут программу развития и стимуляции рынка, в которой должны быть отменены ввозные пошлины, таможенные сборы на ввоз электромобилей. Это послужит хорошим толчком в развитии рынка электромобилей.

Пока в стране лишь около двух сотен электромобилей и 27 заправочных станций. Но их количество будет расти. Уже к 20 году сеть электрозаправок должна составлять не менее полутысячи. С учетом того, что в Беларуси начали производство отечественных электромобилей, спрос будет. А предложение уже есть.

Будущее становится настоящим: в Беларуси появляются новые заправочные станции для электромобилей-13

Алексей Ефремов, главный конструктор компании-разработчика электрозаправочных станций:
Мощности нашего предприятия позволяют нам выпускать около сотни зарядных станций в месяц. Этого достаточно, чтобы обеспечить потребности нашей республики.

Несмотря ни на что Илья Малюк нисколько не жалеет, что сменил автомобиль на электромобиль. Траты на электричество в разы меньше, чем на бензин или дизель. Да, пока это машина для города - далеко без заправки не уедешь. Но ключевое слова здесь «пока».

Будущее становится настоящим: в Беларуси появляются новые заправочные станции для электромобилей-16

# общество # Фотофакт # Электромобили

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