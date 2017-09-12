Первые вертолёты российского контингента приземлились на аэродроме «Мачулищи» для участия в учении «Запад-2017»

Новости Беларуси. Первые ласточки, вернее вертолёты российского контингента, приземлись на аэродроме «Мачулищи» под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси с 14 по 20 сентября пройдёт запланированное стратегическое учение «Запад-2017». Проверку боеготовности Вооруженные Силы Беларуси и России в таком масштабе проверяют раз в два года. Прошлый раз манёвры проходили на полигонах Российской Федерации. Основная часть нынешнего учения – на территории Беларуси.

Андрей Лукьянович, командир 50-й авиабазы:

Вот с сегодняшнего дня начинают пребывать экипажи – личный состав, авиационная техника Вооружённых сил Российской Федерации для совместного участия в совместном учении «Запад – 2017».

Участие в совместном учении российских военнослужащих породило некоторые домыслы. Но в отличие от соседних стран, где постоянно проходят военные манёвры натовского контингента без участия национальных армий, Беларусь отработает взаимодействие регулярной армии с формированиями территориальной обороны.

Эти люди в гражданской жизни занимают различные должности, но на время учения – все они бойцы территориальной обороны. Даже на шевронах – герб райцентра. Защищать будут в буквальном смысле родной порог. На центральной площади Глубокого присягу принял целый батальон местных жителей. В итоге получился праздник городского масштаба. Но уже завтра вместо праздничных маршей – окопные будни.

Олег Морхат, председатель Глубокского райисполкома, начальник территориальной обороны Глубокского района:

Сегодняшний день праздничен, торжественен, он ответственен для всех глубочан, не только для тех, кто принимал воинскую присягу. Мы ещё раз убеждаемся, что наш белорусский народ толерантный, готов к выполнению тех задач, которые ставит руководство страны.

Оборонительное учение «Запад-2017» должно стать самым открытым в регионе. Приглашены представители международных организаций – ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, военно-дипломатического корпуса государств, аккредитованных при посольствах стран в Беларуси.