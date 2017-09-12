Прямой эфир

Первые вертолёты российского контингента приземлились на аэродроме «Мачулищи» для участия в учении «Запад-2017»

12 сентября 2017 16:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Первые ласточки, вернее вертолёты российского контингента, приземлись на аэродроме «Мачулищи» под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые вертолёты российского контингента приземлились на аэродроме «Мачулищи» для участия в учении «Запад-2017»-1

В Беларуси с 14 по 20 сентября пройдёт запланированное стратегическое учение «Запад-2017». Проверку боеготовности Вооруженные Силы Беларуси и России в таком масштабе проверяют раз в два года. Прошлый раз манёвры проходили на полигонах Российской Федерации. Основная часть нынешнего учения – на территории Беларуси.

Первые вертолёты российского контингента приземлились на аэродроме «Мачулищи» для участия в учении «Запад-2017»-3

Андрей Лукьянович, командир 50-й авиабазы:
Вот с сегодняшнего дня начинают пребывать экипажи – личный состав, авиационная техника Вооружённых сил Российской Федерации для совместного участия в совместном учении «Запад – 2017».

Участие в совместном учении российских военнослужащих породило некоторые домыслы. Но в отличие от соседних стран, где постоянно проходят военные манёвры натовского контингента без участия национальных армий, Беларусь отработает взаимодействие регулярной армии с формированиями территориальной обороны.

Первые вертолёты российского контингента приземлились на аэродроме «Мачулищи» для участия в учении «Запад-2017»-6

Эти люди в гражданской жизни занимают различные должности, но на время учения – все они бойцы территориальной обороны. Даже на шевронах – герб райцентра. Защищать будут в буквальном смысле родной порог. На центральной площади Глубокого присягу принял целый батальон местных жителей. В итоге получился праздник городского масштаба. Но уже завтра вместо праздничных маршей – окопные будни.

Первые вертолёты российского контингента приземлились на аэродроме «Мачулищи» для участия в учении «Запад-2017»-8

Олег Морхат, председатель Глубокского райисполкома, начальник территориальной обороны Глубокского района:
Сегодняшний день праздничен, торжественен, он ответственен для всех глубочан, не только для тех, кто принимал воинскую присягу. Мы ещё раз убеждаемся, что наш белорусский народ толерантный, готов к выполнению тех задач, которые ставит руководство страны.  

Первые вертолёты российского контингента приземлились на аэродроме «Мачулищи» для участия в учении «Запад-2017»-10

Оборонительное учение «Запад-2017» должно стать самым открытым в регионе. Приглашены представители международных организаций – ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, военно-дипломатического корпуса государств, аккредитованных при посольствах стран в Беларуси.

Первые вертолёты российского контингента приземлились на аэродроме «Мачулищи» для участия в учении «Запад-2017»-12

Всего 80 международных экспертов и десятки зарубежных журналистов. А сегодня начал работу специальный сайт совместного стратегического учения Вооруженных Сил Беларуси и России. На портале будет размещаться вся актуальная информация по «Западу-2017», фото и видео самых ярких моментов учения.

# общество # Фотофакт # Андрей Лукьянович # Учения «Запад-2017» # Олег Морхат

Другие новости рубрики

Все новости
Благотворители из Германии оказали помощь детским садам Воложинского района
12 сентября 2017 16:07

Благотворители из Германии оказали помощь детским садам Воложинского района

Посмотреть, как местные органы власти решают ту или иную проблему: Петр Катушкин провел выездной прием в Жлобине
12 сентября 2017 14:53

Посмотреть, как местные органы власти решают ту или иную проблему: Петр Катушкин провел выездной прием в Жлобине

Минтруда: в Беларуси 5 месяц подряд сокращается число безработных
12 сентября 2017 14:23

Минтруда: в Беларуси 5 месяц подряд сокращается число безработных