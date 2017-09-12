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Благотворители из Германии оказали помощь детским садам Воложинского района

12 сентября 2017 16:07
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Новости Беларуси. И это – не просто игрушки и раскраски, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, дошкольном учреждении из Ракова дастался бытовая техника. На ее приобретение зарубежных фондов выделил 4 тысячи рублей.

Благотворители из Германии оказали помощь детским садам Воложинского района-1

Тамара Кортынник, заведующая государственного учреждения образования «Раковский ясли-сад «Солнышко»:
В нашем дошкольном учреждении очень много социальных партнеров. Очень интересный социальный партнер – это немецкое благотворительное объединение. В настоящем учебном году нам господином Крамером был подарен холодильник с морозильником и установлена современная вентиляционная вытяжная система.

Благотворители из Германии оказали помощь детским садам Воложинского района-3

К слову, благотворительный фонд из Германии дружит с Воложинским районом уже четверть века. И каждый раз в канун нового учебного года привозит для белорусских детей подарки. Социальное сотрудничество здесь будут укреплять и дальше.

# общество # Социальная помощь # Фотофакт # Тамара Кортынник

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