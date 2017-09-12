Благотворители из Германии оказали помощь детским садам Воложинского района

Новости Беларуси. И это – не просто игрушки и раскраски, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, дошкольном учреждении из Ракова дастался бытовая техника. На ее приобретение зарубежных фондов выделил 4 тысячи рублей.

Тамара Кортынник, заведующая государственного учреждения образования «Раковский ясли-сад «Солнышко»:

В нашем дошкольном учреждении очень много социальных партнеров. Очень интересный социальный партнер – это немецкое благотворительное объединение. В настоящем учебном году нам господином Крамером был подарен холодильник с морозильником и установлена современная вентиляционная вытяжная система.