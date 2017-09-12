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Посмотреть, как местные органы власти решают ту или иную проблему: Петр Катушкин провел выездной прием в Жлобине

12 сентября 2017 14:53
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Новости Беларуси. От вопросов назначения пенсий до внесения изменений в законодательство – выездные приемы можно рассматривать как действенный инструмент мониторинга за работой чиновников на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое мнение высказал 12 сентября главный советник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Республики Беларусь. Петр Катушкин привел встречу с жителями Гомельской области. Многие вопросы удалось решить во время приема.

Посмотреть, как местные органы власти решают ту или иную проблему: Петр Катушкин провел выездной прием в Жлобине-1

Петр Катушкин, главный советник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Республики Беларусь:
Именно такая практика помогает четко и слаженно узнать ситуацию о состоянии работы с обращениями граждан на местах. Посмотреть, как местные органы власти решают ту или иную проблему. Ведь иногда люди и правы, что существует волокита, бюрократизм.

Посмотреть, как местные органы власти решают ту или иную проблему: Петр Катушкин провел выездной прием в Жлобине-4

Василий Домашкевич, житель Мозыря:
Вот, допустим, Петр Прокофьевич был в Мозыре, когда там спорный вопрос стал по строительству дома на придомовой территории четырех домов и детской площадке. Пока он не приехал, люди стояли почти четыре месяца почти каждый день в 20-30ºС морозы, ждали решения.

Общая тенденция по стране – сокращение обращений граждан. Например, на нынешний прием к представителю Администрации Президента записались всего 8 человек.

# общество # Прием граждан # Фотофакт # Петр Катушкин # Василий Домашкевич

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