Посмотреть, как местные органы власти решают ту или иную проблему: Петр Катушкин провел выездной прием в Жлобине

Новости Беларуси. От вопросов назначения пенсий до внесения изменений в законодательство – выездные приемы можно рассматривать как действенный инструмент мониторинга за работой чиновников на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое мнение высказал 12 сентября главный советник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Республики Беларусь. Петр Катушкин привел встречу с жителями Гомельской области. Многие вопросы удалось решить во время приема.