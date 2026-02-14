Будущее, к которому можно прикоснуться! «Моя Беларусь» представляет достижения страны

Познать страну – через историю, народные традиции и литературу. Такую возможность предоставляют на выставке «Моя Беларусь», которая продолжается в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В проекте «Моя наука» в этот раз говорили о человечности: о любви, семье, традициях. Это не просто диалог, а настоящий экскурс в историю. Все подробности далее.

Осмыслить прошлое через истории предков. Во что одевались? Как отмечали свадьбы? А еще любили? Ответы на эти вопросы жители и гости Минска могли найти на выставке «Моя Беларусь». На этой площадке реализуют проект «Моя наука». Благодаря нему есть возможность не только узнать больше об открытиях, но и совершить их самим – заглянув в архивные документы.

Александр Зайцев, заведующий отделом Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси:

Каждые выходные на выставке «Моя Беларусь» у нас проходит проект «Моя наука», где мы рассказываем про разные направления науки. В этом проекте проходят у нас как интерактивные мероприятия (мастер-классы, демонстрации, дегустации), так и вот лекции. Основная задача этих мероприятий, чтобы люди могли встретиться с ученым непосредственно лично, задать вопрос.

Ольга Древило, научный сотрудник отдела археологии Средних веков и Нового времени Института истории НАН Беларуси:

Самая главная цель – это популяризаторство, то есть мы несем в массы науку доступным языком. Именно поэтому мы реализовываем ряд лекций. Мы хотим рассказать простым языком людям о том изучением каких тем мы занимаемся. Сегодняшний день мы решили посвятить истории семьи, традициям культурным ценностям.

Организаторы проекта уверены: наука – это не только о достижениях, но и о человечном. Вот и в этот раз предложили поговорить о любви, семье, традициях. Конечно, с отсылкой в богатое прошлое нашей страны. Ведь именно в истории сохраняется народная аутентичность, то, что делает нас белорусами.

Так, одна из лекций посвящена свадебной гастрономии.