Будущее, к которому можно прикоснуться! «Моя Беларусь» представляет достижения страны
Познать страну – через историю, народные традиции и литературу. Такую возможность предоставляют на выставке «Моя Беларусь», которая продолжается в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В проекте «Моя наука» в этот раз говорили о человечности: о любви, семье, традициях. Это не просто диалог, а настоящий экскурс в историю.
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Осмыслить прошлое через истории предков. Во что одевались? Как отмечали свадьбы? А еще любили? Ответы на эти вопросы жители и гости Минска могли найти на выставке «Моя Беларусь». На этой площадке реализуют проект «Моя наука». Благодаря нему есть возможность не только узнать больше об открытиях, но и совершить их самим – заглянув в архивные документы.
Александр Зайцев, заведующий отделом Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси:
Каждые выходные на выставке «Моя Беларусь» у нас проходит проект «Моя наука», где мы рассказываем про разные направления науки. В этом проекте проходят у нас как интерактивные мероприятия (мастер-классы, демонстрации, дегустации), так и вот лекции.
Основная задача этих мероприятий, чтобы люди могли встретиться с ученым непосредственно лично, задать вопрос.
Ольга Древило, научный сотрудник отдела археологии Средних веков и Нового времени Института истории НАН Беларуси:
Самая главная цель – это популяризаторство, то есть мы несем в массы науку доступным языком. Именно поэтому мы реализовываем ряд лекций. Мы хотим рассказать простым языком людям о том изучением каких тем мы занимаемся. Сегодняшний день мы решили посвятить истории семьи, традициям культурным ценностям.
Организаторы проекта уверены: наука – это не только о достижениях, но и о человечном. Вот и в этот раз предложили поговорить о любви, семье, традициях. Конечно, с отсылкой в богатое прошлое нашей страны. Ведь именно в истории сохраняется народная аутентичность, то, что делает нас белорусами.
Так, одна из лекций посвящена свадебной гастрономии.
Кирилл Латышев, научный сотрудник отдела всеобщей истории и международных отношений Института истории НАН Беларуси:
Как, зачем и почему ели, а только потом, чем трапезничали молодожены, чем трапезничали все остальные люди. Это была абсолютно разная еда. У всего этого очень исторические корни
От захватывающих демонстраций до творческих занятий! Чем удивляет гостей выставка «Моя Беларусь»
Выставка «Моя Беларусь» будет работать по 23 февраля. Есть еще возможность ощутить гордость страну. Воодушевиться достижениями государства. И дополнить образ Беларуси.
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