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В Минске ГАИ проводит профилактическое мероприятие за соблюдением ПДД. На особом контроле – такси

14 февраля 2026 17:10
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Качественная дорога – это лишь одна из составляющих безопасности. Не менее важным является соблюдение правил движения всеми участниками процесса. Под особым контролем в эти дни находятся автомобили такси. 

Столичная Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие, в ходе которого существенно усилен надзор за соблюдением водителями требований ПДД и правил перевозки пассажиров. Главная цель масштабной акции – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием перевозчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие нарушения чаще всего допускают таксисты? Алина Мычко отправилась в рейд с экипажем отдела ГАИ Центрального РУВД Минска.

В Минске ГАИ проводит профилактическое мероприятие за соблюдением ПДД. На особом контроле – такси-2

Такси – под особым контролем! ГАИ проводит профилактическое мероприятие в Минске.

Игнорирование ремня безопасности – самое распространенное нарушение. Парадоксально, но факт: в основном не пристегиваются именно пассажиры, особенно на задних сиденьях. Только за час работы инспекторы зафиксировали сразу несколько таких случаев. Казалось бы, нарушение несерьезное. Но на дороге не бывает мелочей. Непристегнутый пассажир – это колоссальный риск. 

В Минске ГАИ проводит профилактическое мероприятие за соблюдением ПДД. На особом контроле – такси-4

На первый раз инспекторы обычно ограничиваются предупреждением. За повторное нарушение грозит уже вполне ощутимый штраф (в некоторых случаях до 5 базовых величин, а это более 200 рублей). И это не самая высокая цена. Вопрос в первую очередь – жизни и здоровья людей. 

В Минске ГАИ проводит профилактическое мероприятие за соблюдением ПДД. На особом контроле – такси-6

ГАИ Беларуси усиливает контроль за дорогами в выходные.

Сергей Бондаренко, начальник спецподразделения ДПС «Стрела» МВД Беларуси:
ГАИ принимает все меры по обеспечиванию дорожной безопасности. В стране наряды дорожно-патрульной службы готовы к оказанию необходимой помощи участникам дорожного движения.

# ГАИ # Сергей Бондаренко

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