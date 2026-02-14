В Минске ГАИ проводит профилактическое мероприятие за соблюдением ПДД. На особом контроле – такси

Качественная дорога – это лишь одна из составляющих безопасности. Не менее важным является соблюдение правил движения всеми участниками процесса. Под особым контролем в эти дни находятся автомобили такси.

Столичная Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие, в ходе которого существенно усилен надзор за соблюдением водителями требований ПДД и правил перевозки пассажиров. Главная цель масштабной акции – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием перевозчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.