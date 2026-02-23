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Новости по тегу #Моя Беларусь

Завершилась выставка «Моя Беларусь» – как прошло одно из самых масштабных мероприятий страны
23 февраля 2026 18:17

Завершилась выставка «Моя Беларусь» – как прошло одно из самых масштабных мероприятий страны

Будущее, к которому можно прикоснуться! «Моя Беларусь» представляет достижения страны
14 февраля 2026 17:20

Будущее, к которому можно прикоснуться! «Моя Беларусь» представляет достижения страны

Поражающие масштабы – в Минске продолжает работу выставка «Моя Беларусь»
02 января 2026 16:50

Поражающие масштабы – в Минске продолжает работу выставка «Моя Беларусь»

Мы гордимся, что живём в такой стране – пожилые граждане посетили выставку «Моя Беларусь»
11 января 2025 10:40

Мы гордимся, что живём в такой стране – пожилые граждане посетили выставку «Моя Беларусь»