Новости по тегу #Моя Беларусь

Экспозиция еще не раз будет удивлять жителей страны новыми решениями. А пока здесь готовятся принимать Международную выставку-ярмарку туристических услуг «Отдых-2026».
В проекте «Моя наука» в этот раз говорили о человечности: о любви, семье, традициях. Это не просто диалог, а настоящий экскурс в историю.
Познакомиться с выставкой достижений «Моей Беларусь» можно по 23 февраля, посещение бесплатное.
Представители «золотого» возраста смогли увидеть, чего достигла наша страна за годы независимости, благодаря труду ее народа, любви и патриотизму.
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