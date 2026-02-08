От захватывающих демонстраций до творческих занятий! Чем удивляет гостей выставка «Моя Беларусь»
Там, где наука становится интерактивной и понятной каждому. В рамках масштабной экспозиции «Моя Беларусь» можно совершить погружение в мир экспериментов. Посетители Международного выставочного центра сами могут убедиться, что знания сегодня – это не просто скучная теория, а живой опыт и источник вдохновения. Впрочем, в эти выходные экспозиция привлекала не только этим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причем здесь хоккейный клуб «Динамо» – узнаем у наших корреспондентов.
Наука – это не только формулы, но и увлекательные открытия. На выставке «Моя Беларусь» каждый сможет окунуться в атмосферу настоящих исследований и почувствовать себя биологом, геологом. Совет молодых ученых Белорусского государственного технологического университета организовал увлекательные мастер-классы, где каждое занятие – это шанс сделать удивительное открытие.
Александра Подсосонная, председатель Совета молодых ученых Белорусского государственного технологического университета:
Мы организовываем ряд мастер-классов для популяризации науки. Сегодня можно будет сложить пазл, также можно посмотреть в микроскоп, посмотреть на различного рода бактерии. Почувствовать себя геологом: угадать минеральные породы.
Представлено 5 мастер-классов. «Лабораторная азбука» знакомит с основами химии и специальным инвентарем, а заглянув на кружок «Юный геолог», можно окунуться в мир минералов. Вместо красок – нефть. И вот он, результат на полотне. Эта необычная техника требует как аккуратности, так и творческой фантазии, а результаты впечатляют яркими и нестандартными решениями.
А этот мобильный симулятор управления лесозаготовительной техникой позволяет на время стать оператором современной многооперационной машины для валки деревьев, помогает делать точный расчет и безопасно проводить спил ствола.
Роман Муравский, студент Белорусского государственного технологического университета:
Этот мастер-класс направлен на то, чтобы познакомиться, что такие машины вообще бывают. И что они действительно применяются. Приходит самый разные контингент: от взрослых до детей.
Каждая локация наполнена увлекательными открытиями и возможностями. В таких местах наука становится доступной и захватывающей, а участие в мастер-классах вдохновляет на новые идеи и эксперименты.
А это приятный сюрприз для фанатов хоккейного клуба «Динамо-Минск». В Минском международном выставочном центре игроки организовали настоящую автограф-сессию.
Хоккеисты «Динамо-Минск» встретились с болельщиками на выставке «Моя Беларусь».
Минский международный выставочный центр стал местом, где наука встречается с искусством, а спорт объединяет людей разных возрастов и интересов. Здесь каждый найдет что-то для себя: от захватывающих демонстраций до творческих занятий.
Подробности в видео.