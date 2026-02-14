Герои нашего времени – 15 февраля в Беларуси отметят День памяти воинов-интернационалистов

Примером мужества и верности долгу являются люди, которые принимали участие в войне в Афганистане. 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию этой страны. Завтра, 15 февраля, в Беларуси отметят День памяти воинов-интернационалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Война в Афганистане длилась 9 лет, участие в ней приняли около 30 тысяч белорусов. 789 человек так и не вернулись домой. Но они навсегда останутся в памяти не только родных и близких, но и боевых товарищей. О героях нашего времени – Юлия Мычка.

Фильму Федора Бондарчука «9 рота» больше 20 лет. И для современного поколения образ Афганской войны во многом сформирован именно этой картиной. За полторы недели премьеру посмотрели почти 6 миллионов зрителей только в России и странах СНГ. Но немногие знают, что прототипом одного из героев «9 роты» стал могилевчанин гвардии рядовой Андрей Мельников.

Александра Буракова, заместитель директора Могилевского областного краеведческого музея имени Е.Р. Романова:

Который всего несколько месяцев не дожил до дембеля. На той знаменитой высоте 3234 он отбивал атаки моджахедов. 12 атак всего было отбито бойцами 9 роты, но задачи были выполнены. Андрей Мельников погиб во время боя 8 января 1988 года, а летом этого года он был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

Ему было всего 18, и у него была возможность отказаться от службы в «горячей точке» – у Мельникова уже была жена и семимесячная дочь. Он согласился на отправку в Афганистан. Провожали его всей семьей: родители, супруга с маленькой дочкой на руках. Сегодня его фотография замирает на 15 секунд в бесконечной ленте из лиц. Экспозиция в современном музее «Зал славы Могилевщины» – это возможность встретиться взглядом с теми, кто в тех горах ушел навсегда.

Сергей Азаров, воин-интернационалист, участник боевых действий в Афганистане:

Здесь некоторые есть товарищи, вместе с которыми служил, погибшие. Я с внуком приходил сюда, уже был здесь, в музее, показывали, рассказывали. Хотелось бы, конечно, чтобы люди помнили тоже. Афганистан как боль наша.

Долгое время у могилевских афганцев не было своего уголка истории. До 2018 года в областном краеведческом музее об Афганской войне рассказывали всего две фотографии. Отношение общества к той войне оставалось неоднозначным – нужна ли она была, споры не утихают до сих пор. Но эту часть истории, в том числе белорусского народа, важно сохранить. Экспозицию собирали по крупицам: фото просили у тех, кто хранил память в домашних альбомах.