Герои нашего времени – 15 февраля в Беларуси отметят День памяти воинов-интернационалистов
Примером мужества и верности долгу являются люди, которые принимали участие в войне в Афганистане. 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию этой страны. Завтра, 15 февраля, в Беларуси отметят День памяти воинов-интернационалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Война в Афганистане длилась 9 лет, участие в ней приняли около 30 тысяч белорусов. 789 человек так и не вернулись домой. Но они навсегда останутся в памяти не только родных и близких, но и боевых товарищей.
О героях нашего времени – Юлия Мычка.
Фильму Федора Бондарчука «9 рота» больше 20 лет. И для современного поколения образ Афганской войны во многом сформирован именно этой картиной. За полторы недели премьеру посмотрели почти 6 миллионов зрителей только в России и странах СНГ. Но немногие знают, что прототипом одного из героев «9 роты» стал могилевчанин гвардии рядовой Андрей Мельников.
Александра Буракова, заместитель директора Могилевского областного краеведческого музея имени Е.Р. Романова:
Который всего несколько месяцев не дожил до дембеля. На той знаменитой высоте 3234 он отбивал атаки моджахедов. 12 атак всего было отбито бойцами 9 роты, но задачи были выполнены. Андрей Мельников погиб во время боя 8 января 1988 года, а летом этого года он был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
Ему было всего 18, и у него была возможность отказаться от службы в «горячей точке» – у Мельникова уже была жена и семимесячная дочь. Он согласился на отправку в Афганистан. Провожали его всей семьей: родители, супруга с маленькой дочкой на руках.
Сегодня его фотография замирает на 15 секунд в бесконечной ленте из лиц. Экспозиция в современном музее «Зал славы Могилевщины» – это возможность встретиться взглядом с теми, кто в тех горах ушел навсегда.
Сергей Азаров, воин-интернационалист, участник боевых действий в Афганистане:
Здесь некоторые есть товарищи, вместе с которыми служил, погибшие. Я с внуком приходил сюда, уже был здесь, в музее, показывали, рассказывали. Хотелось бы, конечно, чтобы люди помнили тоже. Афганистан как боль наша.
Долгое время у могилевских афганцев не было своего уголка истории. До 2018 года в областном краеведческом музее об Афганской войне рассказывали всего две фотографии. Отношение общества к той войне оставалось неоднозначным – нужна ли она была, споры не утихают до сих пор. Но эту часть истории, в том числе белорусского народа, важно сохранить. Экспозицию собирали по крупицам: фото просили у тех, кто хранил память в домашних альбомах.
Сегодня здесь предметы обмундирования, снаряжения, шерстяной свитер, связанный афганской женщиной в знак благодарности советскому солдату. Письма родным – единственное, что напоминало о доме. И календарь, где каждый прожитый день отмечен рукой солдата. И здесь есть совершенно уникальные экспонаты – предметы, которые даже помогли сохранить жизнь.
Афганская война преподала нам важный урок. О том, что за словами «интернациональный долг» стоят судьбы и жизни тысячи людей. И о том, что настоящая память живет не в учебниках, а в наших сердцах. Когда мы помним, когда благодарим, когда рассказываем своим детям. Чтобы знали. Чтобы ценили мир.
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