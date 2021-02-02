«Будьте внимательны и всё перепроверяйте». Советы астролога, как справиться с ретроградным Меркурием

«Это все Меркурий», ­– именно так говорят о неудачах в это время любители астрологии. К изменению движения планеты относятся по-разному: кто-то с юмором, кто-то, наоборот, серьезно, боясь проблем. Период ретроградного Меркурия длится с 30 января по 21 февраля.

Александр Шимбалев, преподаватель астрономии Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:

Ретроградное движение планет – это движение, видимое на небе, которое мы наблюдаем из-за того, что различаются скорости движения по орбите Земли и той планеты, которую мы видим. Когда планета идет в обратном направлении, вот это называется ретроградное движение.

Каждая планета может находиться в прямом или ретроградном движении. Изменение движения самой маленькой планеты солнечной системы происходит чаще всего: три – четыре раза в год. Но если мы можем наблюдать явление так часто, то чего бояться?

Александр Шимбалев:

Нет никаких научных исследований, которые бы показывали, что ретроградное движение хоть как-то отражается на земной жизни. Из-за того, что Меркурий самая близкая к Солнцу планета, он эти петли делает чаще, чем, например, Сатурн и Юпитер. Действительно ничего страшного в нем нет, мнения астрологов с астрономами сходятся. Но наше мышление в этот период несколько рассеянно, многое может восприниматься не совсем адекватно.

Татьяна Чернышева, ведический астролог:

Между людьми в этот период возможны недопонимания, может сложиться впечатление, что мы говорим на разных языках. Этот период не для действий во внешнем мире, а больше для того, чтобы как-то переосмыслить жизнь, это возможность немного вернуть прошлое назад.

Одинокая планета без спутника дает время для внутренней работы. Поможет склеить разбитую чашку, вернуть прошлое и доделать незаконченные дела. Татьяна Чернышева:

Этот период для того, чтобы развить в нас какое-то терпение к жизни, уметь подстраиваться под события и воспринимать более легко. Из рекомендаций: развивайте в себе внимательность, яркая планета со своим обратным движением может привнести в жизнь забывчивость.