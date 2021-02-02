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«Будьте внимательны и всё перепроверяйте». Советы астролога, как справиться с ретроградным Меркурием

02 февраля 2021 10:16
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«Это все Меркурий», ­– именно так говорят о неудачах в это время любители астрологии. К изменению движения планеты относятся по-разному: кто-то с юмором, кто-то, наоборот, серьезно, боясь проблем. Период ретроградного Меркурия длится с 30 января по 21 февраля.

«Будьте внимательны и всё перепроверяйте». Советы астролога, как справиться с ретроградным Меркурием-1

Александр Шимбалев, преподаватель астрономии Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:
Ретроградное движение планет – это движение, видимое на небе, которое мы наблюдаем из-за того, что различаются скорости движения по орбите Земли и той планеты, которую мы видим. Когда планета идет в обратном направлении, вот это называется ретроградное движение.

«Будьте внимательны и всё перепроверяйте». Советы астролога, как справиться с ретроградным Меркурием-4

Каждая планета может находиться в прямом или ретроградном движении. Изменение движения самой маленькой планеты солнечной системы происходит чаще всего: три – четыре раза в год. Но если мы можем наблюдать явление так часто, то чего бояться?

«Будьте внимательны и всё перепроверяйте». Советы астролога, как справиться с ретроградным Меркурием-7

Александр Шимбалев:
Нет никаких научных исследований, которые бы показывали, что ретроградное движение хоть как-то отражается на земной жизни. Из-за того, что Меркурий самая близкая к Солнцу планета, он эти петли делает чаще, чем, например, Сатурн и Юпитер.

Действительно ничего страшного в нем нет, мнения астрологов с астрономами сходятся. Но наше мышление в этот период несколько рассеянно, многое может восприниматься не совсем адекватно.

«Будьте внимательны и всё перепроверяйте». Советы астролога, как справиться с ретроградным Меркурием-10

Татьяна Чернышева, ведический астролог:
Между людьми в этот период возможны недопонимания, может сложиться впечатление, что мы говорим на разных языках. Этот период не для действий во внешнем мире, а больше для того, чтобы как-то переосмыслить жизнь, это возможность немного вернуть прошлое назад.

«Будьте внимательны и всё перепроверяйте». Советы астролога, как справиться с ретроградным Меркурием-13

Одинокая планета без спутника дает время для внутренней работы. Поможет склеить разбитую чашку, вернуть прошлое и доделать незаконченные дела.

Татьяна Чернышева:
Этот период для того, чтобы развить в нас какое-то терпение к жизни, уметь подстраиваться под события и воспринимать более легко.

Из рекомендаций: развивайте в себе внимательность, яркая планета со своим обратным движением может привнести в жизнь забывчивость.

«Будьте внимательны и всё перепроверяйте». Советы астролога, как справиться с ретроградным Меркурием-16

Татьяна Чернышева:
Меркурий отвечает за мышление, память, общение, коммуникации, бизнес, финансовые вопросы, путешествия и технику. Поэтому я рекомендую подходить к документам более серьезно, перепроверять.

Жить с оглядкой на планету не стоит. Нет ни плохого, ни хорошего периода, есть периоды, лучшие для вас. Присматривайтесь к знакам судьбы и все получится.

# Космос # общество # Александр Шимбалёв # Татьяна Чернышева # Кристина Сушкевич # Фотофакт

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