Амнистия в Беларуси: с какими планами возвращаются на волю бывшие заключенные и как их встречают дома?

Новости Беларуси. По амнистии к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков из мест заключения вышло уже 242 человека. По информации МВД, под действие закона попали более 8 тысяч заключенных. Вопрос о применении амнистии уже рассмотрен в отношении более тысячи из них.

С одним из первых уже бывших заключенных встретилась корреспондент программы «Неделя» на СТВ Ольга Петрашевская. Герой ее репортажа признался, что сам уже не помнит сколько лет провел в заключении. В места лишения свободы он попадал несколько раз. За наркотики, кражи. Но не за убийства. Мать героя репортажа Ольги Петрашевской не знала, что ее сына освободили. А он в свою очередь не был уверен, сможет ли она его принять и простить.

Он до сих пор, кажется, не верит, что на кровати больше нет его фотографии с номером статьи. Уже буквально на пороге Александр снова возвращается, чтобы проверить, не забыл ли что-то из вещей. Не столько из суеверия…хотя, сегодня для него любая мелочь на вес новой жизненной главы.

Александр Зычков:

Забывать вообще ничего не надо здесь, чтобы не возвращаться. Всем ребятам говорю «до свидания», «всего хорошего», терпения, сил душевных, телесных и всех благ вам!

Возле промежуточного выхода он внезапно останавливается, бросая последний взгляд на бараки, которые долгие годы были домом. Но сейчас это место под солнцем, отражающимся в колючей проволоке, будто не его история. Александр долго прощается со стариком, который доживает свой век за решеткой. Понимая, что они едва ли увидятся в той, другой жизни, от которой теперь уже бывшего осужденного отделяют несколько шагов…

Александр Зычков:

Я искренне раскаиваюсь, поэтому выхожу ровно и уверенно, знаю, что буду приносить пользу обществу, которое меня ждет.

Его никто не встречает. Так случается. В Бобруйске, примерно в 200 километрах от колонии, живет мама Александра. Но она еще не знает, что ее сын вышел по амнистии и дышит уже вольным воздухом. Нам предстоит не близкая дорога и наверняка не самый простой разговор.

Александр Зычков:

Занимался нехорошими делами — думал, что это хорошо, что это свобода — делай, что хочешь! Но это не свобода!

Он не спал практически всю ночь, но в дороге так и не сомкнул глаз. Поля, зелень листвы – для него сегодня все, словно впервые. Александр понимает, что на его пути будет больше ухабов, чем ровной дороги. Ведь за те годы, что он провел за решеткой, жизнь уже нанесла свою бескомпромиссную разметку.

Александр Зычков:

Вроде бы это были друзья, а оказалось, что не друзья. Заботы свои. Я и сам не тревожил. А зачем тревожить кого-то? Я сам здесь оказался. По своей вине.

Александр пока не знает, что при встрече скажет маме, но надеется, что самый близкий человек выслушает и простит. А еще, он невероятно соскучился по тому, домашнему вкусу, о котором мечтал все годы, проведенные в колонии.

Он по привычке смотрит в почтовый ящик, но тут же вспоминает, что мама, которая писала ему письма, здесь, в этом доме, в этом подъезде. Уже возле квартиры начинаются сомнения: может, стоило позвонить заранее? Что сказать? Как поступить? Но на звонок никто не ответил.

Он звонит снова и снова, наверное, мама еще на работе. А вдруг переехала? Но, заглянув в окно, Александр понял: к счастью, остается только ждать.

Перед тем, как ехать к маме на работу, он направился к церкви. И долго смотрел на купола, молча. Александр, профессиональный кровельщик, участвовал в строительстве этого храма, но заканчивали возведение уже без него. Пока он сидел, понимая, что сам же разломал свою жизнь на кирпичики.

Александр Зычков:

Было стремление к воровской жизни — иди возьми чужое, главное, чтобы тебе было хорошо. Я думал, что это правильно. А это не правильно. (Сколько лет всего вы там провели?) Много, если честно, не считал. (5,7,10?) Нет. Больше 15 лет. Статьи были разные: и наркотики, и грабежи. Убийств не было, слава Богу...

Благодарит Бога он сегодня и за то, что может попросить прощения у тех, в чьих глазах утратил доверие. Несмотря на незавидный стаж жизни за колючей проволокой, за последнее преступление Александра не посадили – ограничили свободу, но он, сознательно нарушив закон, уехал на заработки в другую страну.

Александр Зычков:

Мне нельзя было покидать спецкомендатуру, а я вот взял и поехал без разрешения. А я дал обязательство. Мне люди поверили, а я уехал. И этим поступком я потерял право называться честным человеком. Прошу прощения, чтобы они увидели во мне просто человека, не преступника.

Александр признается, что очень хочет избавиться от татуировок и стать послушником в храме возле дома. Если не откажут, если не отвернутся, если дадут очередной шанс…

Александр Зычков:

Ко мне это осмысление первый раз пришло. Честно говорю, без всяких наигрываний говорю - я не буду совершать преступления, это для меня главное. Люди мне доверили, а я что, пойду как подонок поступать, плевать им в душу? И что я докажу?

Собравшись с мыслями, он наконец поехал в местный универмаг, где работает мама. Но каждая ступенька для Александра была словно год за решеткой, ведь он не знал, примет ли сына та, что страдала, пожалуй, больше его самого. Он так много хотел ей сказать, но так и не смог. Да и было ли нужно?

Вернувшись домой, он, взрослый мужчина, не узнает себя. То сумбурно пересматривая фотографии, то просто прикасаясь к родным вещам, то снова и снова обнимая маму. Пока его не было, она одна сделала ремонт в ванной…

Александр Зычков:

Очень даже симпатично, я тебе скажу! Батарея такая теплая!

...а вот книга, которую он дарил ей в прошлой жизни, так и осталась на том же месте.

Александр Зычков:

Я дарил маме книгу про Иоанна Кронштадтского, и такое совпадение: у нас в колонии храм именно в честь этого святого. Я еще под впечатлением, не могу говорить.

Его сыну, который вырос без отца, уже 15. И сейчас Александр готов свернуть горы, чтобы стать другом своему ребенку. Возможно, кто-то скажет: раскаяние фальшиво, осмысление наигранно. Да и как верить человеку, отсидевшему полтора десятка лет? Может, и нельзя. Может…Но в жизни, как и между прутьями той решетке, всегда есть, где пробиться свету.

Александр Зычков:

Не буду там пуха накидывать, что я такой белый и пушистый, но буду стараться! А время все исправит!