Опасности лета: как не утонуть в водоеме, выжить, если заблудились в лесу, и не умереть от жары?

Новости Беларуси. Об опасностях, которые несет в себе летняя пора этот материал. На неделе в меловых карьерах утонула девочка, 20 июля пришла информация о новой жертве воды — восьмилетнем мальчике, захлебнувшемся в Днепре.

В этом году вода унесла жизни почти 250 сотен человек, из них 14 несовершеннолетних. Еще 100 по статистике каждый год не может найти обратную дорогу домой, насобирав грибов и ягод.

Курсу выживания в лесу учат спецназовцев почти во всех странах. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ Анастасия Дехтяр не служила в спецназе, но основные правила и навыки, как не погибнуть в лесной чаще, постаралась собрать в своем сюжете.

Ежегодно в лесах Беларуси теряется около 100 человек. Большинство выбирается из лесного капкана живыми, но есть и те, кто не доживает до счастливого конца.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Так, я вам отдаю мобильный телефон, чтобы усложнить нам задачу. Мы без связи. Вы езжайте в город, а мы в лес - это наша среда обитания на ближайшие сутки. С собой минимальный набор: нож, спички, вода. Кроме того, мы всегда берем с собой видеокамеру.

Кстати, на неделе, благодаря мобильному телефону, заблудившиеся в Беловежской пуще дети в статусе «потеряшек» пробыли всего час. Не редко поиски проходят в глухую, операцию усложняет разряженная батарея телефона.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Мы - обычные грибники. Ситуация, в принципе, традиционная. Каждое лето такое случается. Но, надо сказать, мы абсолютно не ориентируемся в этой местности.

Главная опасность, с который сталкивается заблудившиеся, не дикий кабан или медведь, не болота с трясинами и комары, а страх, причем съедает он даже казалось бы самых стойких.

Блуждать можно и в трех соснах. Хождение по замкнутому кругу называют «фокусом правой ноги». Дело в том, что один шаг у людей всегда короче другого, потому «заносы» неизбежны.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Нужно оставлять метки. Как будем оставлять? Ломать ветки не заметно. Надо, я знаю, собирать из шышечек какие-то горочки насыпать… Деревья жалко ножом кромсать.

Наш эксперимент согласился проанализировать преподаватель школы выживания. Игорь встретился с нами на нейтральной территории - городской лесополосе.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

А можно еще знаете что делать? На каждую сломанную веточку, как на шампур, нанизывать листик.

Игорь Русинов, преподаватель школы выживания:

Лучше бы это была какая-то яркая тесемочка, ленту из волос можно достать. Вообще, метятся деревья одной зарубкой. Кучки из мха никто не заметит.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Там какое-то поле виднеется. Пойдем сходим в разведку, что там?

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Куропатка? Значит она здесь не одна…

Игорь Русинов:

Ее не так просто без ничего словить. Нужны силк ставить. Поставить приманку, поставить систему маятника, клевать начнет - потянет, ее за голову затяжечка потянет.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Поесть дичи не удастся, может хоть рыбный день устроим?

В предвкушение какой-нибудь ухи мы жадно всматривались в воду, но быстрое течение с такой же скоростью уносило наши надежды. Что же, как говорится, запей водой.

Игорь Русинов:

Стоячую воду пить нельзя. Здесь вода хорошая, она родниковая. Есть такой способ: навязывается на ветки пакет, влага выделяется. И какой-то объем, грамм 100, можно взять.

В хозяйстве все пригодится. Пользуясь случаем, просим прощения, что чью-то корову лишили завтрака. Просто жизненно необходимо.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Поставим пометку, куда мы пошли, и напишем «сос».

Игорь Русинов:

Только можно было еще имя написать, обозначить себя.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

А еще у меня есть красная кепка, на тот случай, если нас будут искать с вертолета. Я буду очень заметна.

Природный навигатор - не компас, но и вековые наблюдения могут подсобить.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

С северной стороны мха больше, а вот капельки смолы.

Игорь Русинов:

Смола больше с южной стороны выделяется, мох и какие-то наросты - с северной. По длине веток. Более длинные на юг, короткие на север.

Умереть от голода в лесу нужно еще постараться. Наши предки не даром занимались «збиральництвам». Значит и без копья есть, что брать.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

А вот чабрец превосходно подойдет для чая. Черника... напали на черничник. Ее здесь мало, но перекусить можно...

Игорь Русинов:

Сплошной белок ползает под ногами. Змеи - довольно съедобная штука, если правильно отчистить и приготовить.

Место для стоянки лучше выбирать с точки зрения безопасности. На сухой поляне, что-то по типу лобного места. Пока не сгустились сумерки, нужно приниматься за работу. Кто в лес, кто по дрова.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Надо вырыть противопожарную ямку...

Лес сухой, поэтому костер разжёгся без проблем. В ход пошло и припасенное сено.

Что нам стоит дом построить. Инженерные мысли, к сожалению, в нашем коллективе были разные. Но мы пришли к консенсусу. Дело за малым – найти лесной шифер.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Хватит этого? (Еще тащи).

Жилище. Больше похожее на саркофаг. Оказалось одноместным. На землю постелили матрас из сена.

Игорь Русинов:

Только костер нужно было перед навесом, чтобы какая-то часть тепла в него отражалась.

Не сервиз, конечно, но емкость в таких условиях незаменимая. Завтрак какого-то туриста поспособствует нашему ужину.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Нальем воды и обычным бабушким методом прокипятим.

Прожить в лесу, конечно, можно. В таких вот почти партизанских условиях. Но все же перед тем, как уйти в лес, лучше собираться по принципу «прозапас». Компас, нож, еды и воды на сутки, аптечка, веревка, фонарик и «заряженный» мобильный телефон.

Уже в этом году в водоемах Беларуси погибло 239 человек, из них 14 дети. 260 потенциальных утопленников удалось вытянуть спасателям и случайным очевидцам. Летом едва ли не каждый день печальные сводки пополняются. Как же выйти живым из воды?

Ускорителем на дистанции жизнь-смерть часто становится алкоголь. Заплыв подшофе и в прямом смысле последняя капля.

Алексей Хиневич, водолаз ОСВОДа Минска:

Очень часто тонут на Чижовском водохранилище, хотя оно является техническим водоемом. В понедельник, например, человек в 10 утра пошел купаться прямо в одежде. Он утонул. Хотя глубина небольшая. Берете напрокат лодку, катамаран, одеваете обязательно жилеты. Так или иначе это кому-то спасет жизнь.

И еще один миф о тонущих. Человек, который терпит бедствие на глубине, редко кричит «помогите-спасите». Такое часто бывает только в кино. Ко дну обычно идут молча.

Алексей Хиневич, водолаз ОСВОДа Минска:

Взрослые, бывает, не успевают крикнуть, надо смотреть по махающим рукам, если человек уже машет руками, пытается ухватить воздух и глотает воду.

Маленьким детям достаточно небольшой глубины. Они наглотаются и пойдут ко дну. Их можно спасти, вовремя достать, откачать, но гипоксия может сказаться со временем. Пусть старшие спустятся, обследуют дно.

Даже оборудованные места для купания следует сперва испытать на себе взрослым.

Алексей Хиневич, водолаз ОСВОДа Минска:

Подплывать нужно сзади, чтобы подхватить человека под грудь, чтобы голова находилась наверху, чтобы человек дышал, и буксировать его к берегу.

Утопающий хватается за все, что угодно. Поэтому он часто может и вас утянуть на дно. Если такое случилось, то лучше поднырнуть, ногами оттолкнуть его и опять заплыть сзади, обхватить и отбуксировать к берегу.

И еще о покушениях лета. Погода раздухарилась. И таким образом метеожар становится тоже своеобразным риском. Далеко не уходили, поинтересовались у тех, кто румянится на бережку, как спастись от солнечных ударов.

Контрольный срез прошел успешно. Может от того, что большинство людей все-таки знают, что делать, если солнце настучало. Количество обратившихся за помощью в скорую с каждым годом сокращается. За последних три месяца к медикам обратилось с диагнозом тепловой удар лишь 14 человек.

В прочем, рассказывать всем известные способы, как пережить жару, мы не будем. И так наслуху. Лучше - о заблуждениях.

Ледяной душ.

Марина Костеневич, врач-терапевт:

Если очень резко снизится температура тела, может происходить спазм сосудов.

Остыть при помощи кондиционера.

Марина Костеневич, врач-терапевт:

Когда люди приходят с жары в помещение, темепратура в помещении не должна быть ниже 24-25 градусов. Если в условиях кондиционирования они снимаются до 8-19 градусов, это тоже плохо для организма, поскольку его резкое охлаждение тоже может привести к развитию острых респираторных заболеваний, ангин.

Кстати, жара в Беларуси переносится в два раза тяжелей, чем в Сахаре. Все дело в том, что наша страна находится, язык не поворачивается, но все же, в умеренных широтах. Только вот небесная канцелярия, похоже, меры той самой не знает и к высокому градусу нам добавляют еще и высокую влажность.

Таким образом, долгожданное лето таит не мало опасностей. Но те, кто предупрежден, значит вооружен.