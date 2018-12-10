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Педагог из Клецка обучает школьников живописи в забытых техниках народного творчества

10 декабря 2018 17:34
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Новости Беларуси. Возрождение народного творчества. Молодой педагог из Клецка уже второй год ведет необычный кружок и обучает живописи школьников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Педагог из Клецка обучает школьников живописи в забытых техниках народного творчества-1
Педагог из Клецка обучает школьников живописи в забытых техниках народного творчества-2
Педагог из Клецка обучает школьников живописи в забытых техниках народного творчества-3
Педагог из Клецка обучает школьников живописи в забытых техниках народного творчества-4

Вместе они расписывают декоративные ковры, создают украшения из бумаги и расписывают стекло и яйца воском.

Группы небольшие – от четырех до восьми человек. Так, по словам педагога, информация лучше усваивается и подход к каждому ученику – индивидуальный.

Педагог из Клецка обучает школьников живописи в забытых техниках народного творчества-6

Ольга Пилецкая, методист по народному творчеству ГУ «Клецкий районный центр культуры»:
В народном творчестве есть немного примитивизм – детская наивность, поэтому дети воспринимают не так, как взрослые, и им это очень близко.

Педагог из Клецка обучает школьников живописи в забытых техниках народного творчества-8

Дарина Гвозд, учащаяся ГУ «Клецкий районный центр культуры»:
Я люблю, когда мои работы попадают на выставку, и я их дарю маме.

Занятия проходят дважды в неделю. Несмотря на то что урок длится около часа, чтобы успеть завершить объемные работы, приходится задержаться. Но подопечным это в радость.

Сейчас педагог готовит школьников к большому республиканскому конкурсу в Столбцах, который стартует в апреле.

Педагог из Клецка обучает школьников живописи в забытых техниках народного творчества-10
Педагог из Клецка обучает школьников живописи в забытых техниках народного творчества-11
Педагог из Клецка обучает школьников живописи в забытых техниках народного творчества-12
# Народное творчество

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