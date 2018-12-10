Педагог из Клецка обучает школьников живописи в забытых техниках народного творчества

Новости Беларуси. Возрождение народного творчества. Молодой педагог из Клецка уже второй год ведет необычный кружок и обучает живописи школьников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Группы небольшие – от четырех до восьми человек. Так, по словам педагога, информация лучше усваивается и подход к каждому ученику – индивидуальный.

Вместе они расписывают декоративные ковры, создают украшения из бумаги и расписывают стекло и яйца воском.

Ольга Пилецкая, методист по народному творчеству ГУ «Клецкий районный центр культуры»: В народном творчестве есть немного примитивизм – детская наивность, поэтому дети воспринимают не так, как взрослые, и им это очень близко.

Дарина Гвозд, учащаяся ГУ «Клецкий районный центр культуры»:

Я люблю, когда мои работы попадают на выставку, и я их дарю маме.

Занятия проходят дважды в неделю. Несмотря на то что урок длится около часа, чтобы успеть завершить объемные работы, приходится задержаться. Но подопечным это в радость.

Сейчас педагог готовит школьников к большому республиканскому конкурсу в Столбцах, который стартует в апреле.