Ярмарка и вечерний концерт. Что ещё в программе «Купалья» в Александрии?

В 2021 году с учетом эпидситуации фестиваль будет один день – 10 июля. Гулянья традиционно пройдут в живописном месте на берегу Днепра – мост, который соединяет не только два населенных пункта, Александрию и Копысь, но и две области, Могилевскую и Витебскую. В программе «Александрии» – обязательная ярмарка и большой вечерний концерт, а также интерактивные площадки и различные конкурсы.

Валерий Малашко, заместитель председателя Могилевского областного исполнительного комитета:

Душа белорусского народа на александрийском поле разворачивается. Очень важно, что к этому празднику присоединяются все регионы нашей страны, что на этот праздник стремятся приехать гости из ближнего и дальнего зарубежья. Праздник, который дает возможность осознать то богатство национальной культуры, которым мы с вами обладаем, которое мы должны нести через поколения. Все больше и больше привлекается молодежь. Я говорил о том, что молодежная площадка приобретает новые, в том числе интерактивные, формы. Поэтому мы всех приглашаем на «Александрию». Яскравае свята лета всех ждет, и я даже не сомневаюсь, что оно будет и безопасным, и интересным, и увлекательным путешествием для каждого белоруса и гостя нашей страны.