Будет три бассейна. В Минске строится новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Новости Беларуси. Для активного отдыха. В столице начали строительство большого физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Он появится на улице Янки Лучины. Район активно развивается, поэтому новые места для занятий спортом здесь особенно нужны. В физкультурно-оздоровительном комплексе разместятся залы для тренировок, кафе, а также водные зоны.

Например, три бассейна: один спортивный на пять дорожек, второй – для обучения детей плаванию и третий – для малышей от года до четырех лет. Предусмотрены также термальный комплекс и сауны. По планам общая площадь объекта составит более 3 тысяч квадратных метров.

Сергей Павочка, заместитель главы Администрации Ленинского района:

Сегодня вся документация имеется у заказчика на руках, и с декабря 2020 года заказчик приступил к освоению. Ведется подготовительный период строительства: это подготовка строительной площадки – установлены ограждения, ведутся земляные работы. Таксация уже выполнена, в январе 2021 года заказчик приступит к строительству объекта.