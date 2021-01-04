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Создали музей денег, учат экономить и рассказывают о работе родителей. В Вилейке финансовой грамотности учат с детского сада

04 января 2021 14:50
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Новости Беларуси. Экономическое образование с детства. В Вилейке мальчиков и девочек учат финансовой грамотности еще до школы.

Создали музей денег, учат экономить и рассказывают о работе родителей. В Вилейке финансовой грамотности учат с детского сада-1

Для этого в ясли-саду № 8 даже организовали музей денег, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В нем представлены уникальные экземпляры со всего мира.

Корреспондент Ольга Власовец с подробностями.

Создали музей денег, учат экономить и рассказывают о работе родителей. В Вилейке финансовой грамотности учат с детского сада-4

Когда еще не было денежек, люди обменивались ракушками.

Создали музей денег, учат экономить и рассказывают о работе родителей. В Вилейке финансовой грамотности учат с детского сада-7

Так нестандартно проходят занятия для дошкольников в Вилейке. Малыши в игровой форме постигают взрослую жизнь и учатся экономии и бережливости. Им на практике показывают, что такое деньги и зачем они нужны.

Создали музей денег, учат экономить и рассказывают о работе родителей. В Вилейке финансовой грамотности учат с детского сада-10

Деньги нужны, чтобы купить игрушки, книжки.

Создали музей денег, учат экономить и рассказывают о работе родителей. В Вилейке финансовой грамотности учат с детского сада-13

Чтобы покупать сладости.

Создали музей денег, учат экономить и рассказывают о работе родителей. В Вилейке финансовой грамотности учат с детского сада-16

Чтобы платить за газ, за воду.

Создали музей денег, учат экономить и рассказывают о работе родителей. В Вилейке финансовой грамотности учат с детского сада-19

Чтобы поехать на отдых.

Создали музей денег, учат экономить и рассказывают о работе родителей. В Вилейке финансовой грамотности учат с детского сада-22

Ольга Власовец, корреспондент:
Финансовое образование с детства. В Вилейке мальчиков и девочек с детского сада учат азам экономики. И делают это на практических занятиях, даже используют деньги.

Создали музей денег, учат экономить и рассказывают о работе родителей. В Вилейке финансовой грамотности учат с детского сада-25

Чтобы проводить занятия более предметно, в саду также создан уникальный музей денег. Инициативу поддержали и родители. Получилась довольно большая и разнообразная коллекция – более 80 монет и около 50 купюр.

Создали музей денег, учат экономить и рассказывают о работе родителей. В Вилейке финансовой грамотности учат с детского сада-28

Это деньги со всего мира: центы США, немецкие марки, китайский юань и наши «зайчики» начала 90-х. Среди уникальных экспонатов – монета царской России с изображением Николая II 1910 года.

Создали музей денег, учат экономить и рассказывают о работе родителей. В Вилейке финансовой грамотности учат с детского сада-31

Подробнее о нестандартных подходах в дошкольном образовании смотрите в нашем видеоматериале.

# Детские сады в Беларуси # общество # Ольга Власовец # Фотофакт

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