Создали музей денег, учат экономить и рассказывают о работе родителей. В Вилейке финансовой грамотности учат с детского сада

Новости Беларуси. Экономическое образование с детства. В Вилейке мальчиков и девочек учат финансовой грамотности еще до школы.

Для этого в ясли-саду № 8 даже организовали музей денег, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В нем представлены уникальные экземпляры со всего мира. Корреспондент Ольга Власовец с подробностями.

Когда еще не было денежек, люди обменивались ракушками.

Так нестандартно проходят занятия для дошкольников в Вилейке. Малыши в игровой форме постигают взрослую жизнь и учатся экономии и бережливости. Им на практике показывают, что такое деньги и зачем они нужны.

Деньги нужны, чтобы купить игрушки, книжки.

Чтобы покупать сладости.

Чтобы платить за газ, за воду.

Чтобы поехать на отдых.

Ольга Власовец, корреспондент:

Финансовое образование с детства. В Вилейке мальчиков и девочек с детского сада учат азам экономики. И делают это на практических занятиях, даже используют деньги.

Чтобы проводить занятия более предметно, в саду также создан уникальный музей денег. Инициативу поддержали и родители. Получилась довольно большая и разнообразная коллекция – более 80 монет и около 50 купюр.

Это деньги со всего мира: центы США, немецкие марки, китайский юань и наши «зайчики» начала 90-х. Среди уникальных экспонатов – монета царской России с изображением Николая II 1910 года.