Во Дворце Независимости прошла праздничная ёлка для детей. Каждому – подарок от Президента

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 4 января встречали маленьких белорусов. Здесь прошло интерактивное новогоднее представление. На праздник приглашены порядка двух сотен ребят из всех уголков Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зал, в котором обычно бывают политики и чиновники, в эти новогодние дни превратился в настоящую волшебную площадку и зону для игр. Гостями праздника стали дети и подростки, успешные в учебе, творчестве и спорте, а также ребята из многодетных и приемных семей.

Для них подготовили представление, различные мастер-классы, аттракционы виртуальной реальности. Подобные встречи во Дворце Независимости проходят каждую зиму. На этот раз программу расширили: праздник продолжится 5 и 6 января.