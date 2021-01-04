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Во Дворце Независимости прошла праздничная ёлка для детей. Каждому – подарок от Президента

04 января 2021 14:50
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 4 января встречали маленьких белорусов. Здесь прошло интерактивное новогоднее представление. На праздник приглашены порядка двух сотен ребят из всех уголков Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости прошла праздничная ёлка для детей. Каждому – подарок от Президента-1

Зал, в котором обычно бывают политики и чиновники, в эти новогодние дни превратился в настоящую волшебную площадку и зону для игр. Гостями праздника стали дети и подростки, успешные в учебе, творчестве и спорте, а также ребята из многодетных и приемных семей.

Во Дворце Независимости прошла праздничная ёлка для детей. Каждому – подарок от Президента-4

Для них подготовили представление, различные мастер-классы, аттракционы виртуальной реальности. Подобные встречи во Дворце Независимости проходят каждую зиму. На этот раз программу расширили: праздник продолжится 5 и 6 января.

Во Дворце Независимости прошла праздничная ёлка для детей. Каждому – подарок от Президента-7

В общей сложности в новогоднюю сказку окунутся около 700 ребят. Каждому полагается подарок от Президента.

# Новый год # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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