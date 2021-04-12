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«Будет очередной виток каких-то псевдоэффективных санкций». Как Беларуси выстраивать отношения с соседями в новой реальности?

12 апреля 2021 14:33
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Новости Беларуси. Сложная международная обстановка вынуждает Беларусь искать и использовать новые политические и дипломатические инструменты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как выстраивать отношения с соседями, исходя из новой геополитической реальности?  

Об этом смотрите в программе «Постскриптум» с Юлией Бешановой.  

«Будет очередной виток каких-то псевдоэффективных санкций». Как Беларуси выстраивать отношения с соседями в новой реальности?-1

Чествование военных преступников, якобы исторические притязания на нашу страну. Кто и зачем пытается рассорить Беларусь и Россию?  

«Будет очередной виток каких-то псевдоэффективных санкций». Как Беларуси выстраивать отношения с соседями в новой реальности?-4

Илья Бегун, заместитель директора учреждения «Круглый стол демократических сил»:   
Это будет очередной виток каких-то псевдоэффективных санкций, которые, они думают, нам страшны. Нет. Это не более чем просто лай. Простите, я буду называть вещи своими именами. Это лай маленькой дипломатической собачки.  

По чьей вине и почему белорусско-украинские отношения сегодня переживают не лучшие времена?  

«Будет очередной виток каких-то псевдоэффективных санкций». Как Беларуси выстраивать отношения с соседями в новой реальности?-7

Алексей Дзермант, политолог:  
Что хотели сделать с нами, продолжать делать с Украиной. То есть Украина, враждебная России, это мечта их геостратегии.  

«Будет очередной виток каких-то псевдоэффективных санкций». Как Беларуси выстраивать отношения с соседями в новой реальности?-10

О переделе мира и новой волне информационной и дипломатической войны рассуждают эксперты программы «Постскриптум» во вторник, 13 апреля, в 19:00 на телеканале СТВ.  

# Международная политика # общество # Юлия Бешанова # Алексей Дзермант # Илья Бегун # Фотофакт

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