«Будет очередной виток каких-то псевдоэффективных санкций». Как Беларуси выстраивать отношения с соседями в новой реальности?
Новости Беларуси. Сложная международная обстановка вынуждает Беларусь искать и использовать новые политические и дипломатические инструменты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как выстраивать отношения с соседями, исходя из новой геополитической реальности?
Об этом смотрите в программе «Постскриптум» с Юлией Бешановой.
Чествование военных преступников, якобы исторические притязания на нашу страну. Кто и зачем пытается рассорить Беларусь и Россию?
Илья Бегун, заместитель директора учреждения «Круглый стол демократических сил»:
Это будет очередной виток каких-то псевдоэффективных санкций, которые, они думают, нам страшны. Нет. Это не более чем просто лай. Простите, я буду называть вещи своими именами. Это лай маленькой дипломатической собачки.
По чьей вине и почему белорусско-украинские отношения сегодня переживают не лучшие времена?
Алексей Дзермант, политолог:
Что хотели сделать с нами, продолжать делать с Украиной. То есть Украина, враждебная России, это мечта их геостратегии.
О переделе мира и новой волне информационной и дипломатической войны рассуждают эксперты программы «Постскриптум» во вторник, 13 апреля, в 19:00 на телеканале СТВ.