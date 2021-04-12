«Будет очередной виток каких-то псевдоэффективных санкций». Как Беларуси выстраивать отношения с соседями в новой реальности?

Об этом смотрите в программе «Постскриптум» с Юлией Бешановой.

Новости Беларуси. Сложная международная обстановка вынуждает Беларусь искать и использовать новые политические и дипломатические инструменты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как выстраивать отношения с соседями, исходя из новой геополитической реальности?

Чествование военных преступников, якобы исторические притязания на нашу страну. Кто и зачем пытается рассорить Беларусь и Россию?

Илья Бегун, заместитель директора учреждения «Круглый стол демократических сил»:

Это будет очередной виток каких-то псевдоэффективных санкций, которые, они думают, нам страшны. Нет. Это не более чем просто лай. Простите, я буду называть вещи своими именами. Это лай маленькой дипломатической собачки.

По чьей вине и почему белорусско-украинские отношения сегодня переживают не лучшие времена?