Люди могут сами посадить лес. Как акция «Неделя леса» помогает экологии?

Новости Беларуси. Как известно, у многих наших любимых деликатесов есть свой сезон. Например, самые сахарные арбузы в сентябре, самая сладкая черника в июле, а самый вкусный березовый сок прямо сейчас. В программе «Центральный регион» на СТВ рассказали, как белорусы смогут создать бесконечный поток березового сока и при чем тут меч Колесова. Вадим Смоляк, корреспондент:

Заключительную часть нашей программы мы решили посвятить березовому соку. Но не тому, который мы выпьем в этом году, а тому, который кто-то выпьет лет через шестьдесят. Добровольная акция «Неделя леса» прошла во всей стране на этой неделе. В Минской области к ней присоединились тысячи добровольцев, которые собственными руками высадили сотни тысяч деревьев, тем самым существенно обновив леса центрального региона.

Сергей Артемчик, главный лесничий Стародорожского опытного лесхоза:

Здесь любой желающий гражданин Беларуси может принять участие в посадке леса. К нам обратились 95 человек, которые изъявили желание поучаствовать в этой акции. Это около 5-10 организаций нашего района, которые приезжают, участвуют в акции, садят свой лес. В течение этой акции мы планируем посадить около 30 гектаров леса. Вадим Смоляк:

Вы каждый год 30 гектаров высаживаете или по-разному бывает? Сергей Артемчик:

По-разному бывает, но в среднем определенное количество, в этом году запланировано около 30 гектаров. Вадим Смоляк:

Я так понимаю, что это участки, которые уже подготовлены для людей, которые будут приезжать и высаживать?

Сергей Артемчик:

Да. В прошлом году здесь рос большой лес, мы вырубили древесину всю, очистили, подготовили борозды. Здесь проводим лесовосстановительные работы, садим лес. Этот участок определен для акции «Неделя леса». Здесь хорошие подъездные пути, любой желающий может приехать и обратиться в лесничество лесхоза, там отведены специальные участки, дается инвентарь, посадочный материал. Рассказывается, как садить, на каком расстоянии.

Сергей Артемчик:

Каждый должен человек знать, как правильно посадить лес. Сосна от сосны садится на расстоянии 60 сантиметров. Мы делаем лунку, корневую систему садим в эту лунку, мечом Колесова так делаем. Дальше немного притаптываем, через 60 сантиметров делаем новую лунку, садим. В среднем у нас на гектар высаживается 6 600 сеянцев сосны. Вадим Смоляк:

Получается, «Неделя леса» – название условное для населения, чтобы они могли в эту неделю поучаствовать. Кто хочет, может посадить, а так у вас постоянно идет эта посадка и без акций, вы и так работаете над этим.

Сергей Артемчик:

Да, как только снежный покров сходит, мы начинаем садить лес. Высаживаем все свои культуры. Акция идет с целью, чтобы любой желающий гражданин Беларуси мог поучаствовать в посадке леса, посадить свое дерево. Обращаются и родители с детьми, обращаются и школы для приобщения к природе, посадить свое дерево, чтобы каждый человек знал, что есть то дерево, которое он посадил, оно растет. Вадим Смоляк:

Что здесь будет расти? Сергей Артемчик:

На данном участке будет расти сосна с березой. Восемь рядов сосны и два ряда березы.

Вадим Смоляк:

Почему такая схема: восемь и два? Для чего это надо? Сергей Артемчик:

Береза защищает от корневой губки. В планах противопожарных мероприятий – береза не способствует распространению верховых пожаров. И для схемы смешения, чтобы не чистое сосновое насаждение, а была смесь сосны и березы.