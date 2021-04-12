«Элементарно не справляются с управлением». ГАИ напоминает мотоциклистам о правилах безопасной езды

Новости Беларуси. Проверяют бесправников, нетрезвых и тех, у кого не зарегистрировано транспортное средство. В столице проходит рейд с участием мотопатрулей Госавтоинспекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно пик нарушений со стороны мотоциклистов приходится на лето, но первые весенние дни уже привели к ряду резонансных ДТП. Не обошлось без жертв.