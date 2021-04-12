«Элементарно не справляются с управлением». ГАИ напоминает мотоциклистам о правилах безопасной езды
Новости Беларуси. Проверяют бесправников, нетрезвых и тех, у кого не зарегистрировано транспортное средство. В столице проходит рейд с участием мотопатрулей Госавтоинспекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиционно пик нарушений со стороны мотоциклистов приходится на лето, но первые весенние дни уже привели к ряду резонансных ДТП. Не обошлось без жертв.
Водители зачастую не соблюдают правила проезда перекрестков, практикуют легкомысленные обгоны и превышают допустимую скорость. Забывая, что они в меньшей степени защищены от травм и повреждений.
Надежда Косилко, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Наряду с дисциплиной решающим условием езды на мотоцикле является мастерство водителя. Бывают аварии, в которые мотоциклисты попадают без участия других транспортных средств. Иными словами, в этих случаях водители элементарно не справляются с управлением.
Так, в текущем году произошло два ДТП с участием мототранспорта, в которых один мотоциклист получил телесные повреждения и один погиб.