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«Элементарно не справляются с управлением». ГАИ напоминает мотоциклистам о правилах безопасной езды

12 апреля 2021 14:32
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Новости Беларуси. Проверяют бесправников, нетрезвых и тех, у кого не зарегистрировано транспортное средство. В столице проходит рейд с участием мотопатрулей Госавтоинспекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Традиционно пик нарушений со стороны мотоциклистов приходится на лето, но первые весенние дни уже привели к ряду резонансных ДТП. Не обошлось без жертв.  

«Элементарно не справляются с управлением». ГАИ напоминает мотоциклистам о правилах безопасной езды-1

Водители зачастую не соблюдают правила проезда перекрестков, практикуют легкомысленные обгоны и превышают допустимую скорость. Забывая, что они в меньшей степени защищены от травм и повреждений.  

«Элементарно не справляются с управлением». ГАИ напоминает мотоциклистам о правилах безопасной езды-4

Надежда Косилко, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:  
Наряду с дисциплиной решающим условием езды на мотоцикле является мастерство водителя. Бывают аварии, в которые мотоциклисты попадают без участия других транспортных средств. Иными словами, в этих случаях водители элементарно не справляются с управлением.  

Так, в текущем году произошло два ДТП с участием мототранспорта, в которых один мотоциклист получил телесные повреждения и один погиб.  

 

# Правила дорожного движения # общество # Надежда Косилко # Фотофакт

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