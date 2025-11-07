«Масштаб Советского Союза». Звёзды мирового кино – о кинофестивале «Лістапад»

Ярко, феерически и с аншлагом. В Минске проходит XXXI Международный кинофестиваль «Лістапад». В программе «Новое утро» расскажем о самых ярких его моментах.
Ярко, феерически и с аншлагом. В Минске проходит XXXI Международный кинофестиваль «Лістапад». В программе «Новое утро» расскажем о самых ярких его моментах.
В день открытия фестиваля по красной дорожке Дворца Республики прошли звезды мирового кино, режиссеры, актеры и почетные гости.
Среди них Александр Ефремов, Владимир Гостюхин, Карен Шахназаров, Мария Шукшина, Валерия Арланова и даже робот, который также сыграл роль в одном из фильмов.
Карен Шахназаров, кинорежиссер, сценарист, продюсер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм»:
«Лістапад» очень искренний, душевный. Наверное, как это свойственно белорусскому народу. Нет позерства и коммерции.
Мария Шукшина, заслуженная артистка Российской Федерации:
Впервые на этом фестивале. Он огромный, красивый. Масштаб Советского Союза. Мне кажется, важная миссия «Лістапада» – напоминать всему мировому сообществу и нам с вами, что это культура для человека, для его духовного и нравственного роста, а не человек для культуры.
По традиции в день открытия вдребезги разбили пресловутую тарелку. Эту важную миссию доверили Александру Ефремову, народному артисту Беларуси. Главным гостем церемонии открытия «Лістапада» стал народный артист России Дмитрий Певцов. Именно ему досталась почетная награда – специальный приз Президента Республики Беларусь «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве».
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