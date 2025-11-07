Прямой эфир

«Масштаб Советского Союза». Звёзды мирового кино – о кинофестивале «Лістапад»

07 ноября 2025 13:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ярко, феерически и с аншлагом. В Минске проходит XXXI Международный кинофестиваль «Лістапад». В программе «Новое утро» расскажем о самых ярких его моментах.

«Масштаб Советского Союза». Звёзды мирового кино – о кинофестивале «Лістапад»-2

В день открытия фестиваля по красной дорожке Дворца Республики прошли звезды мирового кино, режиссеры, актеры и почетные гости. 

«Масштаб Советского Союза». Звёзды мирового кино – о кинофестивале «Лістапад»-4

Среди них Александр Ефремов, Владимир Гостюхин, Карен Шахназаров, Мария Шукшина, Валерия Арланова и даже робот, который также сыграл роль в одном из фильмов.

«Масштаб Советского Союза». Звёзды мирового кино – о кинофестивале «Лістапад»-6

Карен Шахназаров, кинорежиссер, сценарист, продюсер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм»:
«Лістапад» очень искренний, душевный. Наверное, как это свойственно белорусскому народу. Нет позерства и коммерции.

«Масштаб Советского Союза». Звёзды мирового кино – о кинофестивале «Лістапад»-8

Мария Шукшина, заслуженная артистка Российской Федерации:
Впервые на этом фестивале. Он огромный, красивый. Масштаб Советского Союза. Мне кажется, важная миссия «Лістапада» – напоминать всему мировому сообществу и нам с вами, что это культура для человека, для его духовного и нравственного роста, а не человек для культуры.

«Масштаб Советского Союза». Звёзды мирового кино – о кинофестивале «Лістапад»-10

По традиции в день открытия вдребезги разбили пресловутую тарелку. Эту важную миссию доверили Александру Ефремову, народному артисту Беларуси. Главным гостем церемонии открытия «Лістапада» стал народный артист России Дмитрий Певцов. Именно ему досталась почетная награда – специальный приз Президента Республики Беларусь «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве».

Далее смотрите в видео.

# Кино # Фестиваль

Другие новости рубрики

Все новости
Надо своё производить! Лукашенко хочет видеть перспективу в развитии моторостроения в Беларуси
07 ноября 2025 13:35

Надо своё производить! Лукашенко хочет видеть перспективу в развитии моторостроения в Беларуси

Лукашенко: Гомельскую область надо приводить в нормальное состояние!
07 ноября 2025 13:35

Лукашенко: Гомельскую область надо приводить в нормальное состояние!

Международный кинофестиваль «Лістапад» завершается в Минске
07 ноября 2025 11:45

Международный кинофестиваль «Лістапад» завершается в Минске