«Масштаб Советского Союза». Звёзды мирового кино – о кинофестивале «Лістапад»

Ярко, феерически и с аншлагом. В Минске проходит XXXI Международный кинофестиваль «Лістапад». В программе «Новое утро» расскажем о самых ярких его моментах.

В день открытия фестиваля по красной дорожке Дворца Республики прошли звезды мирового кино, режиссеры, актеры и почетные гости.

Среди них Александр Ефремов, Владимир Гостюхин, Карен Шахназаров, Мария Шукшина, Валерия Арланова и даже робот, который также сыграл роль в одном из фильмов.

Карен Шахназаров, кинорежиссер, сценарист, продюсер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм»:

«Лістапад» очень искренний, душевный. Наверное, как это свойственно белорусскому народу. Нет позерства и коммерции.

Мария Шукшина, заслуженная артистка Российской Федерации:

Впервые на этом фестивале. Он огромный, красивый. Масштаб Советского Союза. Мне кажется, важная миссия «Лістапада» – напоминать всему мировому сообществу и нам с вами, что это культура для человека, для его духовного и нравственного роста, а не человек для культуры.