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Самых активных волонтёров II Европейских игр наградят золотым значком и билетом на ЧЕ по футболу–2020

02 июля 2019 06:36
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Новости Беларуси. 2 июля в парке «Дримленд» состоится чествование волонтеров II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем примут участие около 8 тысяч добровольцев, которые были задействованы на мультиспортивном форуме.

Самых активных волонтёров II Европейских игр наградят золотым значком и билетом на ЧЕ по футболу–2020-1

В торжественной обстановке самым активным из них будут вручены благодарности, а также золотой значок волонтера и путевки на чемпионат Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге.

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми

# Европейские игры # общество # Фотофакт

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