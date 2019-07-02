Самых активных волонтёров II Европейских игр наградят золотым значком и билетом на ЧЕ по футболу–2020

Новости Беларуси. 2 июля в парке «Дримленд» состоится чествование волонтеров II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем примут участие около 8 тысяч добровольцев, которые были задействованы на мультиспортивном форуме.

В торжественной обстановке самым активным из них будут вручены благодарности, а также золотой значок волонтера и путевки на чемпионат Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге.

Тысячи светлячков разлетелись над ареной. Рассказываем, как Минск прощался с II Европейскими играми