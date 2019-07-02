«Здорово, что молодёжь приобщается к этой памяти». Патриотическая акция «Беларусь помнит» проходит по стране
Новости Беларуси. Всего сутки отделяют нас от одной из самых важных дат в истории современной Беларуси. В преддверии Дня Независимости и в дни 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков по всей стране проходит масштабная акция памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К подножию монументов в честь героев Великой Отечественной уже легли тысячи букетов и венков.
Белорусы в эти дни приходят не только к крупным мемориалам. Без внимания стараются не оставить ни одно воинское захоронение. Чтит традиции и не забывает о подвиге воинов-освободителей и молодое поколение.
Юные белорусы выступили инициаторами акции «Беларусь помнит. Помним каждого». Сегодня цветы лягут к памятнику Марата Казея в Минске, к мемориальному комплексу «Прорыв», «Проклятие фашизму» и памятнику воинам-гвардейцам в Витебской области.
Накануне молодежь посетила Буйничское поле. К местам памяти в Беларусь к 75-летию освобождения съезжаются гости со всех уголков бывшего союза.
Василий Волобуев, председатель Совета ветеранов (Россия):
Очень здорово, что наша молодежь активно приобщается к этой памяти, к тому, что их деды и прадеды сделали для их сегодняшнего будущего.
Михаил Мороз, участник Великой Отечественной войны (Россия):
Я ветеран, мне уже 92 года. Но не было случая, чтобы я отказал, когда меня звали к молодежи. Я иду и несу им эту правду, сею разумное, вечное, чтобы они знали и помнили это.
Присоединился к акции памяти и телеканал СТВ. Сегодня журналисты и ведущие возложат цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе «Хатынь».