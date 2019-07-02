«Здорово, что молодёжь приобщается к этой памяти». Патриотическая акция «Беларусь помнит» проходит по стране

Новости Беларуси. Всего сутки отделяют нас от одной из самых важных дат в истории современной Беларуси. В преддверии Дня Независимости и в дни 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков по всей стране проходит масштабная акция памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К подножию монументов в честь героев Великой Отечественной уже легли тысячи букетов и венков.

Белорусы в эти дни приходят не только к крупным мемориалам. Без внимания стараются не оставить ни одно воинское захоронение. Чтит традиции и не забывает о подвиге воинов-освободителей и молодое поколение.