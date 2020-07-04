Будет ли много грибов? Народные приметы на неделю с 6 июля по 12 июля

7 июля – Иван Купала . Если в эту ночь звёздно, будет много грибов. А если пошёл дождь, через пять дней установится солнечная погода, рассказали в программе «Плюс-минус» .

8 июля – день Петра и Февронии. Если после дождя появится радуга – к непогоде. А утренний туман предвещает ясную погоду.

Жара спадёт? Синоптики рассказали о погоде на неделю

9 июля – Давид Земляничник. Если идёт дождь, то и сентябрь будет дождливым. Ну а если тепло и солнечно, то так будет семь недель.