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Будет ли много грибов? Народные приметы на неделю с 6 июля по 12 июля

04 июля 2020 19:52
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7 июля – Иван Купала. Если в эту ночь звёздно, будет много грибов. А если пошёл дождь, через пять дней установится солнечная погода, рассказали в программе «Плюс-минус»

Будет ли много грибов? Народные приметы на неделю с 6 июля по 12 июля-1


Источник фото: pixabay.com

8 июля – день Петра и Февронии. Если после дождя появится радуга – к непогоде. А утренний туман предвещает ясную погоду.

Жара спадёт? Синоптики рассказали о погоде на неделю

9 июля – Давид Земляничник. Если идёт дождь, то и сентябрь будет дождливым. Ну а если тепло и солнечно, то так будет семь недель.

# Погода в Беларуси # общество

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