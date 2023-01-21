«Это достаточно сложный элемент». Белорусские и российские лётчики отработали действия при эвакуации и разведке

Новости Беларуси. В небе – истребители, бомбардировщики и другие крылатые машины. Авиационные подразделения со всех аэродромов ВВС и войск ПВО продолжают выполнять боевые задачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские и российские летчики отрабатывают целый ряд маневров: разведку стратегических объектов, доставку грузов и эвакуацию. Так, наши истребители обеспечивали прикрытие ударной группе российских бомбардировщиков, а вертолеты Ми-8 задействовали в поисково-спасательных работах.

Александр Федоренко, руководитель полетов:

Сегодня производилось слаживание экипажей Российской Федерации и экипажей Республики Беларусь. Апогей летно-тактического учения именно сегодня заключался в том, чтобы отработать вопрос поисково-спасательного обеспечения. Это достаточно сложный элемент, практически создавались условия, приближенные к боевым. Вертолет должен был найти себе площадку, чтобы сел и безопасно потом взлетел. Группа высадилась, условно подбитый экипаж эвакуировали и дальше на вертолете так же скрытно должны были уйти.

Летно-тактические учения региональной группировки войск Союзного государства продлятся до 1 февраля. В Министерстве обороны неоднократно подчеркивали – мероприятия носят исключительно оборонительный характер и осуществляются с целью отработки методов разведки и обороны важных объектов.