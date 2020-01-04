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Будет каток и аквазона. На улице Неманская построят ФОК

04 января 2020 11:28
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На улице Неманская планируется новый ФОК: что он будет из себя представлять, рассказали в программе «Большой город».

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:
На улице Ангарской находится «Мандарин», это государственное предприятие «Аква-Минск» будет реализовывать, и у нас на территории будет такой же объект, наподобие «Мандарина». Фишкой данного объекта будет ледовый каток с трибунами, там будет осуществляться прокат, ремонт – все услуги для катания на коньках, в том числе будет аквазона, термальная зона и иные объекты, кафе – то, что было на Ангарской в «Мандарине».

# Здоровье # общество # Сергей Шкруднев # Фотофакт # Места отдыха

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