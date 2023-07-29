Прямой эфир

В Анкаре +30°С, в Москве +21°С. Погода в Европе на неделю с 31 июля по 6 августа

29 июля 2023 15:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вот свежий климатический расклад по Европе. В столице любви синоптики прогнозируют переменную облачность, столбик термометра в Париже покажет +22 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». Жителей Вены ожидает пасмурная погода с дождем и грозами, воздух прогреется до +27 °С. В Риме тем временем ясно и до +33 °С. В Мадриде до +36 °С, жителей столицы ожидает идеально ясная погода.

В Анкаре +30°С, в Москве +21°С. Погода в Европе на неделю с 31 июля по 6 августа-1

В столице Болгарии +32 °С и также ясно. В Анкаре воздух прогреется до +30 °С. Рекорды по-прежнему бьют Афины. Там синоптики обещают до +35 °С.

В Анкаре +30°С, в Москве +21°С. Погода в Европе на неделю с 31 июля по 6 августа-4

Перенесемся в Прибалтику. В Риге до +22 °С, при этом город накроют сильные дожди с грозами. Жителей Вильнюса также ожидают дожди и грозы, там столбик термометра поднимется до +23 °С. Прогремят грозы и в Варшаве, там погода обещает быть пасмурной, а воздух прогреется до +22 °С.

В Анкаре +30°С, в Москве +21°С. Погода в Европе на неделю с 31 июля по 6 августа-7

А в Киеве ясно, малооблачно и до +28 °С. В Москве до +21 °С, столицу накроют сильные дожди и преимущественно пасмурная погода.

Будет дождливо, но тепло. Прогноз погоды в Беларуси на первую неделю августа читайте здесь.

# Погода # Ольга Войтенкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вторгнутся ли польские войска в Украину и что предпримет Россия? Анонс «САСС уполномочен заявить»
29 июля 2023 13:17

Вторгнутся ли польские войска в Украину и что предпримет Россия? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Генерал ФРГ Фрейдинг: ВСУ несут большие потери в живой силе и технике из-за российских мин
29 июля 2023 10:45

Генерал ФРГ Фрейдинг: ВСУ несут большие потери в живой силе и технике из-за российских мин

ВСУ применяют устаревшие снаряды производства КНДР
29 июля 2023 10:19

ВСУ применяют устаревшие снаряды производства КНДР