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«Будем спать спокойно, когда у нас сильна армия». Сотрудники военкоматов отметили профессиональный праздник

08 апреля 2021 14:13
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Новости Беларуси. Патриотическое воспитание молодежи и подготовка будущих защитников отечества. Сотрудники военкоматов отметили профессиональный праздник, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

8 апреля – 103-я годовщине со дня образования военных комиссариатов.

«Будем спать спокойно, когда у нас сильна армия». Сотрудники военкоматов отметили профессиональный праздник-1

Праздничные мероприятия прошли и в Московском районе. Почетными грамотами, благодарностями и нагрудными знаками наградили личный состав – гражданский персонал и военнослужащих. К поздравлениям присоединилось и руководство районной администрации. Московский район, к слову, также отметил свой день рождения.

«Будем спать спокойно, когда у нас сильна армия». Сотрудники военкоматов отметили профессиональный праздник-4

Татьяна Колядко, глава администрации Московского района:
Я хочу, конечно, отметить и большую роль личного состава, потому что они действительно проявляют много внимания, заботы к подрастающему поколению. Но и осуществляют основную задачу – это в первую очередь для подготовки населения, для защиты нашей страны. Конечно, мы будем спать спокойно, когда у нас сильна армия.

«Будем спать спокойно, когда у нас сильна армия». Сотрудники военкоматов отметили профессиональный праздник-7

Военный комиссариат проводит большую воспитательную работу с молодежью. Сотрудники совместно с управлением по образованию организовывают военно-патриотические лагеря, памятные мероприятия и семинары, посещают патриотические музеи.

# Праздничные даты # общество # Татьяна Колядко # Фотофакт

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