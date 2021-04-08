«Будем спать спокойно, когда у нас сильна армия». Сотрудники военкоматов отметили профессиональный праздник

Праздничные мероприятия прошли и в Московском районе. Почетными грамотами, благодарностями и нагрудными знаками наградили личный состав – гражданский персонал и военнослужащих. К поздравлениям присоединилось и руководство районной администрации. Московский район, к слову, также отметил свой день рождения.

Татьяна Колядко, глава администрации Московского района:

Я хочу, конечно, отметить и большую роль личного состава, потому что они действительно проявляют много внимания, заботы к подрастающему поколению. Но и осуществляют основную задачу – это в первую очередь для подготовки населения, для защиты нашей страны. Конечно, мы будем спать спокойно, когда у нас сильна армия.