«Будем спать спокойно, когда у нас сильна армия». Сотрудники военкоматов отметили профессиональный праздник
Новости Беларуси. Патриотическое воспитание молодежи и подготовка будущих защитников отечества. Сотрудники военкоматов отметили профессиональный праздник, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
8 апреля – 103-я годовщине со дня образования военных комиссариатов.
Праздничные мероприятия прошли и в Московском районе. Почетными грамотами, благодарностями и нагрудными знаками наградили личный состав – гражданский персонал и военнослужащих. К поздравлениям присоединилось и руководство районной администрации. Московский район, к слову, также отметил свой день рождения.
Татьяна Колядко, глава администрации Московского района:
Я хочу, конечно, отметить и большую роль личного состава, потому что они действительно проявляют много внимания, заботы к подрастающему поколению. Но и осуществляют основную задачу – это в первую очередь для подготовки населения, для защиты нашей страны. Конечно, мы будем спать спокойно, когда у нас сильна армия.
Военный комиссариат проводит большую воспитательную работу с молодежью. Сотрудники совместно с управлением по образованию организовывают военно-патриотические лагеря, памятные мероприятия и семинары, посещают патриотические музеи.