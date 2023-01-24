Миномёт, взрывчатка, гранаты и винтовка. Двое мужчин из Полоцкого района продали целый арсенал

Новости Беларуси. До 10 лет лишения свободы может грозить двум жителям Полоцкого района за продажу оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из подозреваемых проводил раскопки в местах боевых действий времен Великой Отечественной, а затем сбывал найденное. В организации незаконного бизнеса ему помогал родственник.

Правоохранители задержали мужчин с поличным, когда те приехали к месту проведения сделки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был выявлен факт сбыта целого арсенала.

Сергей Ванагель, начальник отдела 5-го управления ГУБОПиК МВД по Минску:

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий зафиксирован факт сбыта фигурантом целого арсенала. Это семь ручных гранат, два артиллерийских снаряда, почти 40 патронов различного калибра, тротил, гексоген, иные взрывчатые вещества общей массой более пяти килограммов, миномет, винтовка Мосина и два штыка.