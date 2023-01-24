Прямой эфир

Миномёт, взрывчатка, гранаты и винтовка. Двое мужчин из Полоцкого района продали целый арсенал

24 января 2023 07:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. До 10 лет лишения свободы может грозить двум жителям Полоцкого района за продажу оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из подозреваемых проводил раскопки в местах боевых действий времен Великой Отечественной, а затем сбывал найденное. В организации незаконного бизнеса ему помогал родственник.

Миномёт, взрывчатка, гранаты и винтовка. Двое мужчин из Полоцкого района продали целый арсенал-1

Правоохранители задержали мужчин с поличным, когда те приехали к месту проведения сделки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был выявлен факт сбыта целого арсенала.

Миномёт, взрывчатка, гранаты и винтовка. Двое мужчин из Полоцкого района продали целый арсенал-4

Сергей Ванагель, начальник отдела 5-го управления ГУБОПиК МВД по Минску:
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий зафиксирован факт сбыта фигурантом целого арсенала. Это семь ручных гранат, два артиллерийских снаряда, почти 40 патронов различного калибра, тротил, гексоген, иные взрывчатые вещества общей массой более пяти килограммов, миномет, винтовка Мосина и два штыка.

Миномёт, взрывчатка, гранаты и винтовка. Двое мужчин из Полоцкого района продали целый арсенал-7

За незаконные действия в отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Сотрудники МВД устанавливают иные эпизоды преступной деятельности и отрабатывают криминальные связи задержанных.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Продажа оружия # общество # Сергей Ванагель # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Служба «Одно окно» расширит перечень оказания электронных услуг
24 января 2023 07:18

Служба «Одно окно» расширит перечень оказания электронных услуг

Александр Лукашенко поздравил Юрия Башмета с 70-летним юбилеем
24 января 2023 06:51

Александр Лукашенко поздравил Юрия Башмета с 70-летним юбилеем

Школьники в Борисове прошли посвящение в военно-патриотический клуб «Сапёр»
24 января 2023 06:49

Школьники в Борисове прошли посвящение в военно-патриотический клуб «Сапёр»