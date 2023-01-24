Служба «Одно окно» расширит перечень оказания электронных услуг

Новости Беларуси. Качественно, а главное – удобно. Служба «Одно окно» продолжает совершенствовать механизмы работы. Так, в 2023 году расширится перечень оказания электронных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это позволит повысить мобильность граждан и сэкономить время ожидания решений. Есть и другие новшества. Одно из них коснется минчан. В столице начал действовать экстерриториальный принцип для оказания ряда админпроцедур. Это значит, что жители города теперь могут обращаться в любую районную администрацию, вне зависимости от места проживания. Со списком услуг, для которых действует упрощенный порядок, можно ознакомиться на сайте Мингорисполкома.

Александр Ефимов, директор службы «Одно окно» Мингорисполкома:

За 2022 год службами «Одно окно» было принято больше 316 тысяч заявлений от граждан и субъектов хозяйствования. Наиболее востребованными процедурами у населения является сфера труда и соцзащиты. В основном это получение каких-то обращений за пособиями, предоставление льгот.