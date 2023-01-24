Служба «Одно окно» расширит перечень оказания электронных услуг

Новости Беларуси. Качественно, а главное – удобно. Служба «Одно окно» продолжает совершенствовать механизмы работы. Так, в 2023 году расширится перечень оказания электронных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Качественно, а главное – удобно. Служба «Одно окно» продолжает совершенствовать механизмы работы. Так, в 2023 году расширится перечень оказания электронных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это позволит повысить мобильность граждан и сэкономить время ожидания решений. Есть и другие новшества. Одно из них коснется минчан. В столице начал действовать экстерриториальный принцип для оказания ряда админпроцедур. Это значит, что жители города теперь могут обращаться в любую районную администрацию, вне зависимости от места проживания. Со списком услуг, для которых действует упрощенный порядок, можно ознакомиться на сайте Мингорисполкома.
Александр Ефимов, директор службы «Одно окно» Мингорисполкома:
За 2022 год службами «Одно окно» было принято больше 316 тысяч заявлений от граждан и субъектов хозяйствования. Наиболее востребованными процедурами у населения является сфера труда и соцзащиты. В основном это получение каких-то обращений за пособиями, предоставление льгот.
Кроме того, минчане могут получить ответы на многие интересующие вопросы, не выходя из дома. Для этого действует единый справочный номер 142. Сервис работает по принципу «Одного окна», но по телефону. Операторы дадут консультацию о режиме работы госорганов, времени приема к должностным лицам и порядке записи.
Подписывайтесь на нас в Telegram!