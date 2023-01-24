Александр Лукашенко поздравил Юрия Башмета с 70-летним юбилеем

Народный артист СССР, всемирно известный альтист и дирижер Юрий Башмет сегодня, 24 января, отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одного из самых титулованных российских музыкантов современности с 70-летием поздравил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что яркий талант Юрия Башмета, его самоотверженное служение искусству и в дальнейшем будут способствовать развитию и укреплению культурных связей между Беларусью и Россией. Неоспоримый факт, что, начиная с 2006 года, благодаря маэстро Минск принимает культурный форум мирового уровня. Международный фестиваль классической музыки Юрия Башмета вызывает неизменный интерес у публики.