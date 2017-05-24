«Будем как брат и сестра»: союзы женщин Тульской и Могилевской областей подписали соглашение о сотрудничестве

Новости Беларуси. Женщины Беларуси и России намерены совместно развивать бизнес-связи. Такое соглашение подписали представители союзов женщин каждой из двух стран. Начнут с ярмарок и выставок. Договорились предлагать продукцию предпринимателей и ремесленников под совместным брендом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня Белорусский союз женщин реализует в большинстве своем социальные проекты. Поддерживают пожилых, многодетные семьи, детей.

Татьяна Лысенко, председатель правления Тульской областной организации «Союз женщин России»: Мы заметили, какие высокие технологии. И мы наметили планы дружить нашими областными больницами детскими. Будем как брат и сестра две больницы находить то новое и перспективное, чтобы развивать дальше.

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Это совместные культурные проекты, это совместные молодежные проекты, которые пройдут под эгидой Белорусского союза женщин и Союза женщин России. Когда есть дружба, когда есть доверие, когда есть уважение, это всегда залог партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.

На память о встрече тульским гостям подарили могилевские пряники. Самовар обещали вручить на следующей встрече уже в Москве, на форуме регионов Беларуси и России.