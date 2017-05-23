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«Минская красавица»: в Ботаническом саду появился новый сорт сирени

23 мая 2017 18:18
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Новости Беларуси. Сиреневая неделя с запозданием началась в Ботаническом саду.

Оксана Семашко, СТВ:
Сиреневая аромагия! Белоснежные, лиловые и фиолетовые цветы с небольшим опозданием все-таки порадовали минчан в Ботаническом саду.

Теперь жители и гости столицы смогут узнать о ярких соцветиях абсолютно все.

В саду, где больше 250 сортов и полтысячи декоративных кустарников, сиреневая оранжерея сейчас в самом расцвете.

«Минская красавица»: в Ботаническом саду появился новый сорт сирени-1

Крупные и мелкие, махровые – сотрудники сада уверены, в этой коллекции каждый найдет свое идеальное растение. К слову, самому возрастному дереву сирени уже за 60, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В цветочных рядах есть пополнение – новый сорт «Минская красавица».

Наталья Македонская, куратор коллекции сирени Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси:
Есть такой замечательный сорт – «Генерина». Это по просьбе гомельского дворцово-паркового ансамбля, чтобы мы так обозначили замечательную женщину в истории Беларуси.

# общество # Растения и цветы # Фотофакт # Наталья Македонская # Оксана Семашко

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