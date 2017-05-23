На улице Богдановича перенесли остановку и некоторые маршруты городского транспорта

Отныне остановка «Проспект Машерова» находится за пересечением с одноименной улицей.

Оксана Семашко, СТВ: Внимание, важная информация для пассажиров! Переносятся некоторые маршруты в районе улицы Богдановича.

В сторону площади Бангалор и Немиги теперь ходят автобусы номер 38 и 91, а также 37, 46 и 53 троллейбусы.

Впрочем, такая мера необходима для равномерного распределения транспортных потоков и безопасности этого участка дороги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Горожанин:

Чудесно, потому что добираться до работы стало гораздо ближе.