«Это была первая мировая у нас олимпиада»: белорусские школьники выиграли два золота на соревнованиях по ментальному счёту

Новости Беларуси. Белорусские школьники выиграли сразу две золотые медали на так называемых ментальных арифметических всемирных соревнованиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребята с легкостью решают сложнейшие математические задачи с помощью абакусов – это специальные счеты. Сначала делают это вручную, развивая память и ловкость рук, затем в своем воображении моделируя счеты и складывая числа в уме.

Глеб Борисов:

Решали мы каждый одинаково примеры. У него были те же примеры, только на одно действие меньше. Двухзначные примеры обычные.

Мы были только на международных олимпиадах, а это была первая мировая у нас, и не знали, как считают другие страны. В этом была сложность.