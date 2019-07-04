«Это была первая мировая у нас олимпиада»: белорусские школьники выиграли два золота на соревнованиях по ментальному счёту

Новости Беларуси. Белорусские школьники выиграли сразу две золотые медали на так называемых ментальных арифметических всемирных соревнованиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские школьники выиграли сразу две золотые медали на так называемых ментальных арифметических всемирных соревнованиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ребята с легкостью решают сложнейшие математические задачи с помощью абакусов – это специальные счеты. Сначала делают это вручную, развивая память и ловкость рук, затем в своем воображении моделируя счеты и складывая числа в уме.
Глеб Борисов:
Решали мы каждый одинаково примеры. У него были те же примеры, только на одно действие меньше. Двухзначные примеры обычные.
Мы были только на международных олимпиадах, а это была первая мировая у нас, и не знали, как считают другие страны. В этом была сложность.
Никите Павлюковскому 7 лет – он победил в младшей возрастной группе, Глебу Борисову – 10. Соревнования в Турции собрали 600 участников из 18 стран мира. Белорусы принимали участие впервые.